DAF is op zoek naar de alleroudste DAF

DAF heeft in het kader van het jubileum een Facebook-campagne gelanceerd om het antwoord op de vraag te vinden wat de oudste nog in gebruik zijnde DAF is. De Ier John Tarrent heeft zijn klassieke DAF 2100 uit 1984 alvast gedeeld, een model dat vandaag de dag nog gewoon wordt gebruikt. ,,Ze heeft er al 34 jaar op zitten, laat ons nooit in de steek en komt altijd weer terug op de thuisbasis, of het nu dag of nacht is", aldus Tarrent.