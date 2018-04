Dankzij zonneauto keert auto-industrie terug in Helmond

Ruim 25 jaar nadat het hoofdkantoor van Volvo Car uit Helmond is verdwenen, kan de stad zich weer verheugen op een eigen automerk. Deze keer wordt die zelfs in Helmond geproduceerd. Lightyear start nog dit jaar met de bouw van prototypes van de Lightyear One, de eerste gezinsauto op zonne-energie. Eind 2019 verschijnt de eerste lichting op de markt.

Snelle groei

Lightyear trok vorig jaar augustus met acht man in een bedrijfsverzamelgebouw op de Helmondse Automotive Campus. Inmiddels is het aantal werknemers uitgegroeid tot veertig. Omdat het bedrijf uit zijn jasje groeide, verhuisde Lightyear vorige week in hetzelfde gebouw naar een ruimte die dertig keer zo groot is. Meters genoeg voor uitbreiding. Toch verwacht het bedrijf er niet lang te zitten. „Over vier maanden moet de productiehal op de campus klaar zijn", zegt Tessie Hartjes van Lightyear. „In 2019 willen we ook met de onderzoek- en ontwikkelafdeling in het nieuwe gebouw trekken. Voor ons is het belangrijk dat die twee bij elkaar zitten."

Productiehal

Vanaf de start van het bedrijf in 2017 streefde Lightyear naar een eigen hal voor de productie van de prototypes. Lightyear heeft verschillende mogelijkheden in de omgeving bekeken. De voordelen van een vestiging op de Automotive Campus gaven de doorslag om de productie daar op te starten. De hal met een oppervlakte van drieduizend vierkante meter wordt neergezet door Van de Ven bouwbedrijf uit Veghel, de eigenaar van de grond. Die financiert het project; Lightyear gaat huren. „Wij willen niet kopen. Wij vinden dat we het niet kunnen maken ten opzichte van onze investeerders om het geld in vastgoed te steken", legt Maijke Receveur van Lightyear uit. „Wij gaan in eerste instantie uit van een huurcontract voor vijf jaar. De hal is bedoeld als productieruimte voor het eerste model. Als we echt gaan produceren, zullen we meer ruimte nodig hebben. We hopen dat we dan op de campus kunnen uitbreiden."

Tempo

Naast Van de Ven en Lightyear moeten ook de gemeente Helmond, de provincie Noord-Brabant en de Automotive Campus het contract goedkeuren. „We hebben al twee keer witte rook gekregen, maar er is nog geen definitief contract getekend. We gaan ervan uit dat dat deze maand rondkomt. Om de vaart erin te houden willen we dat de hal er in augustus staat. In oktober moet de hal ingericht zijn."

Het moet een flexibele hal worden waarin op termijn ook andere start-ups en scale-ups terechtkunnen voor het bouwen of werken aan prototypes. „Normaal duurt zo'n procedure anderhalf jaar van idee naar realisatie. Wij willen dat in drie maanden doen. Dat tempo zit in ons bedrijf. We groeien heel snel. Voor ons is één maand al lang", zegt Receveur. „Van de Ven is voor de zekerheid al begonnen met de voorbereiding."

Dertig miljoen

Vorig jaar bracht Lightyear naar buiten dat het dertig miljoen euro nodig had voor de productie van de eerste modellen. Een gigantisch bedrag. Toch is het de start-up goed gelukt om de eerste stappen te zetten. Voor de eerste financiering richt Lightyear zich naast investeerders ook op vroege kopers om de bedrijfsvoering te financieren. Die kunnen ook opteren voor een speciale uitvoering van de Lightyear One. Van de gelimiteerde oplage van tien zijn er zeven verkocht en zes volledig betaald. Van de gewone editie zijn er inmiddels tien verkocht en aanbetaald. Eind dit jaar start Lightyear met de tweede investeringsronde om het grootste deel van die dertig miljoen binnen te halen. „We zijn nu op zoek naar strategische partners die ons verder kunnen helpen."

Planning

Lightyear werkt in een hoog tempo en met een strakke planning. „Het eerste functionele prototype moet eind dit jaar klaar zijn. Het afgewerkte prototype voor de consument volgt begin 2019. De uitlevering verwachten we aan het eind dat jaar", aldus Hartjes.

Zonnecellen

Start-up Lightyear komt voort uit Stella, de zonneauto van de TU/e die al eens de ‘world solar challenge’ won. Lightyear One, de eerste auto van Lightyear, wordt een elektrische, vierwielaangedreven auto met zonnecellen op het dak en de motorkap. De auto kan achthonderd kilometer rijden op een volle batterij, ook als de zon niet schijnt. De romp van de auto is gemaakt van sterke lichtgewichtmaterialen. Daardoor zijn ook de ophanging en vrijwel alle andere componenten licht. Er komen vier elektromotoren in de wielen, wat de energie-efficiëntie vergroot. Mochten de zonnecellen door de weersomstandigheden niet genoeg energie opbrengen, dan kan worden bijgetankt via het gewone stopcontact. Er is geen netwerk van laadpalen nodig. Prijs van de bolide is 119 duizend euro (exclusief btw). Er zijn er nu zeventien verkocht.