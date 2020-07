David Beckham verkoopt zijn Aston Martin cabriolet

UPDATE / video Vader rijdt opzette­lijk basis­school speciaal onderwijs binnen: ‘Mijn meisje heeft hele avond gehuild’

13:56 In het Noord-Hollandse Grootebroek is gisteravond een auto een basisschool binnengereden. De dader, een 55-jarige vader van een van de leerlingen, had volgens de politie een conflict met de school en kon zich ‘niet meer beheersen’. Hij zit nog vast. In de gymzaal zat een groep ouders en leerlingen te kijken naar de eindmusical. Niemand raakte gewond.