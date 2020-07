De auto van James Bond wordt - gloednieuw - weer gemaakt, inclusief boordmitrailleurs en verwisselbare kentekenplaten

Bij autofabrikant Aston Martin is het eerste, gloednieuwe exemplaar van de legendarische auto van James Bond van de band gerold. Het betreft een ‘remake’ van de klassieke DB5, inclusief de accessoires die 007 in zijn filmavonturen in de jaren 60 gebruikte, zoals verwisselbare kentekenplaten en boordmitrailleurs.

Er worden in totaal 28 auto’s volgens de originele specificaties gebouwd en ze kosten rond de 3 miljoen euro per stuk. De nieuwe versie van de DB5 verschilt wel op een aantal punten met de oorspronkelijke auto: zo schuilen de dodelijke mitrailleurs nu achter de richtingaanwijzers aan de voorkant van de auto, terwijl die vroeger bij de voorbumper ingebouwd waren. De gadgets in de replica werden gecreëerd met hulp van Chris Corbould, de met een Oscar bekroonde special effects-deskundige die aan de films meewerkte.

Zo bevat de buitenkant van de auto:

* Rookgordijn-systeem, om de tegenstander het zicht te ontnemen

* Oliesproeisysteem, om het wegdek spiegelglad te maken, bevat nu water en is ingebouwd in de richtingaanwijzers achterop de auto

* Drie verschillende kentekenplaten, rollend in houder

* Twee (nep) machinegeweren achter de richtingaanwijzers aan de voorzijde (nu met licht- en geluidseffect)

* Kogelwerend scherm, uitschuifbaar, achterop de auto

* Ram-elementen in de voor- en achterbumper

* Bandenvernietiger (nep), om de tegenstander vanuit de flank aan te vallen

En binnen in de auto zijn er:



* Een radarscherm (nep)

* Klassieke telefoon (met hoorn) in het bestuurdersportier

* Bedieningspaneel voor alle geheime snufjes aan boord

* Opbergplaats voor wapens onder de stoelen

* Afstandsbediening voor het activeren van de gadgets

* Uitneembaar dakpaneel boven de bijrijder (vanwege de - niet aanwezige - schietstoel)

* Onder een klepje in de pookknop verscholen schakelaar om de ‘schietstoel’ te activeren

Volledig scherm Aston Martin DB5 met James Bond-accessoires in de 2020-versie © Aston Martin

Niet voor de openbare weg

Voor alle duidelijkheid wijst Aston Martin er op dat de ‘nieuwe’ DB5 niet voldoet aan de huidige eisen voor gebruik op de openbare weg. De DB5 wordt immers precies zo gebouwd als de auto van destijds en heeft een achterstand als het gaat om de veiligheidseisen waaraan auto’s tegenwoordig moeten voldoen. En kentekenplaten die je kan wegdraaien of boordmitrailleurs? Die zijn natuurlijk verboden, waar ook ter wereld.

De fabrikant benadrukt verder dat er ook wel enkele verbeteringen aan het originele ontwerp zijn aangebracht om de betrouwbaarheid en duurzaamheid van de auto te garanderen. Het oorspronkelijke model had namelijk nogal wat kwaliteitsproblemen, zoals in die jaren wel vaker bij Britse auto’s gebruikelijk was. Van 1963 tot 1965 zijn slechts 900 exemplaren van de oorspronkelijke DB5 gebouwd.

De nieuwe auto’s heten officieel Aston Martin Goldfinger DB5 Continuation. Ze hebben achterwielaandrijving en de oorspronkelijke 4,0 liter zescilinder motor (290 pk) met vijfbak. En net als het origineel krijgen ze de lakkleur Silver Birch. De fabrikant biedt 25 replica’s voor de verkoop aan, maar maakt er in totaal 28. Een daarvan houdt Aston Martin zelf, de tweede is bestemd voor EON, de productiemaatschappij van de James Bond-films, en het derde exemplaar wordt geveild voor een goed doel.

Goldfinger

De snelle DB5 maakte zijn debuut in de derde James Bond-film, Goldfinger. Sean Connery had daarin de hoofdrol. Daarna verscheen de auto nog eens in zes andere Bond-films: Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Tomorrow Never Dies (1997), Casino Royale (2006), Skyfall (2012) en Spectre (2015).

De James Bond-auto was destijds zo populair dat Corgi, fabrikant van miniatuurauto’s, er onmiddellijk een kleine versie van uitbracht. Van die modelauto, compleet met schietstoel, werden er alleen al in 1965 meer dan 2,5 miljoen verkocht.

