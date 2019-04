De benjamin van Mercedes zoekt het hogerop: ontmoet de nieuwe CLA Coupé

Rij-impressieMercedes had in 2013 een probleem: de klanten hadden geld, maar raakten op leeftijd. De CLA zorgde met succes voor verjonging. Nu is het tijd voor de volgende stap. De nieuwe CLA is niet alleen jong en hip, maar ook luxe en elegant. Zijn naam werd veranderd in CLA Coupé, hoewel hij ‘gewoon’ vier portieren heeft.

Tekst Jaap Peters

Toen de CLA in 2013 verscheen, kreeg hij van Mercedes een missie. De auto moest een jongere doelgroep naar de showroom lokken. Die jonge kopers moesten bovendien bij concurrerende merken vandaan gehaald worden. Zes jaar later maakt Mercedes tevreden de balans op: CLA-kopers zijn gemiddeld 10 jaar jonger dan de typische Mercedes-rijder en vooral in Amerika ruilden ze gretig hun auto’s van een ander merk in. Op het hoogtepunt kwam bijna 70 procent van de CLA-kopers bij concurrerende merken vandaan.

Voor de nieuwe CLA heeft Mercedes opnieuw een ambitieus plan. Hij stijgt op de prestigeladder en behoort samen met de duurdere CLS en de nog duurdere AMG-GT 4-Door Coupé tot het rijtje exclusieve sportcoupés. Wie liever een ‘gewone’ auto met vier portieren heeft, kan kiezen voor de 2500 euro goedkopere A-klasse Limousine. Puristen zullen zeggen dat de term ‘coupé’ strikt genomen misleidend is: eigenlijk zou de CLA dan twee portieren moeten hebben. Maar ja, de CLS ging hem ooit voor.

Niet de ruimste

Een Mercedes CLA koop je niet omdat je een praktische auto wilt. Sterker nog, eigenlijk is hij heel onpraktisch. Met een bagageruimte van 460 liter levert de CLA 10 liter in ten opzichte van zijn voorganger. De CLA is bovendien niet ruimer dan de A-klasse Limousine, hun wielbasis is met 2729 mm exact even groot. Hij is wel 13 centimeter langer, maar dat is puur om een mooie, langgerekte taillelijn te creëren. De CLA is zelfs iets langer dan de ruimere C-klasse. Achterin zitten is voor volwassenen eigenlijk geen optie: je kruin komt in aanraking met het dak, je knieën met de voorstoelen.

Dat is voor de liefhebber waarschijnlijk geen enkel probleem. Mercedes heeft tal van alternatieven voor mensen die ruimte en laadvermogen hoog op hun prioriteitenlijst hebben. De CLA wil vooral mooi gevonden worden. Net als bij de CLS en de AMG-GT 4-Door Coupé helt het front een beetje naar voren, net als de neus van een haai. De frameloze portieren zijn een ander kenmerk van de chique sportcoupés van Mercedes, net als de kentekenplaat in de achter-bumper en de smalle achterlichten. In vergelijking met de vorige CLA heeft de ontwerpafdeling bovendien minder vouwen en lijnen aangebracht.

Zonder stress

Het dashboard van de Mercedes CLA is bekend van andere modellen en wordt gedomineerd door een vrijstaand groot beeldscherm voor de neus van de bestuurder en luchtroosters die eruitzien als een turbine. In de CLA kun je met je auto in gesprek dankzij het ingenieuze MBUX-systeem. Zeg “Hey Merce-des”, stel je vraag en de software zoekt je favoriete radioprogramma of vertelt je wat het weer wordt voor de komende dagen. Mercedes heeft ook wat grapjes ingebouwd. Als je “Hey Mercedes, vertel eens een mop” zegt, antwoordt de auto: “Sorry, mijn ingenieurs waren Duitsers.”

De Mercedes CLA is bovendien leverbaar met Energizing-pakketten. Daarbij creëert de auto een sfeer waarbij de bestuurder zich zo ontspannen mogelijk voelt. Sommige horloges kunnen gekoppeld worden aan de auto, waardoor hij je stressniveau kan aflezen. Je hartslag wordt op het infotainmentscherm geprojecteerd. Airco, sfeerverlichting en stoelmassage kunnen daarop worden afgestemd.

Ook zonder dit antistresspakket is de Mercedes CLA al een comfortabele auto. De optionele adaptieve schokdempers (1198 euro) verwennen zowel de comfort- als de sportliefhebber. De voorwielaangedreven CLA draait zijn hand niet om voor een snelle rit op bochtige binnenwegen, maar is minstens zo geschikt voor lange snelwegetappes. Welke motorvariant je ook kiest, het geluid wordt keurig buiten je gehoor gehouden. Ook de wind en de banden ver-pesten de stilte nauwelijks.

Eén dieselmotor

De Mercedes CLA is leverbaar met vier benzinemotoren, in vermogen variërend van 136 tot 224 pk. De CLA 180 is de instapper en kost 37.466 euro. Er is één CLA met een dieselmotor, die 40.181 euro kost en goed is voor 116 pk. De CLA 35 AMG volgt later, net als de CLA Shooting Brake, waarin 35 liter meer bagage past. De CLA 200 waarmee wij rijden, heeft een vermogen van 163 pk en dat is meer dan genoeg om vlot met het verkeer mee te komen. Heb je een rustige rijstijl, dan schakelt de DCT-automaat onmerkbaar door zijn zeven versnellingen. Het theoretische verbruik is 5,3 l/100 km (1 op 18,9), maar daar moet je zeker twee liter bij optellen in de praktijk. Over de prestaties zal niemand klagen: de topsnelheid is 229 km/h en de sprint van 0 naar 100 is al in 8,5 seconden afgerond.

Gekke types

Aan de type-aanduiding is bij Mercedes geen touw vast te knopen. Bij de CLA 200 verwacht je een motor met een inhoud van twee liter, maar hij moet het doen met een compact 1,3-liter blok met vier cilinders. De CLA 220 (190 pk) en CLA 250 (224 pk) hebben wel een motor met een inhoud van twee liter. Je kunt deze varianten ook met vierwielaandrijving bestellen.

Mercedes heeft de CLA volgestopt met veiligheidssystemen: de auto past zelf de snelheid aan als er bochten, kruisingen of rotondes opdoemen (Rijassistentiepakket, 2178 euro). Bovendien kan hij zelf inhalen en remt hij voor overstekende voetgangers of fietsers. Die laatste voorziening is standaard. Ook voor een spoorassistent hoef je niets bij te betalen. Deze zorgt ervoor dat je tussen de 60 en 200 km/h je rijstrook niet onbedoeld verlaat. Comfortstoelen, ‘Hey Mercedes’-MBUX (oftewel, met de onvolprezen, intelligente spraakbediening), 18-inch lichtmetaal, airco en een achteruitrijcamera zijn standaard op alle CLA’s.

Vrijheid

Mercedes bezorgt de koper zo langzamerhand wel keuzestress. In de prijslijst van dit merk staan inmiddels zo’n veertig modellen. Alleen al voor ‘compacte’ sedans is de keuze groot: ga je voor de redelijk brave A-klasse Limousine, de degelijke C-klasse of de extravagante nieuwe CLA? Hij bevindt zich in het exclusieve gezelschap van de CLS en de AMG-GT 4-Door Coupé, auto’s waarbij de ontwerpers meer vrijheid kregen, maar waarbij praktische eigenschappen niet het allerbelangrijkste zijn. Maar vaak zijn dát de auto’s die tot klassiekers uitgroeien. We dichten de CLA Coupé goede kansen toe om zich in dat gezelschap te kunnen mengen.

Volledig scherm Mercedes-Benz CLA 200 Coupé © Daimler

