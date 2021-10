De files zijn terug en ze zijn erger dan vóór corona

poll Rotterdam­mers vrezen schrappen parkeer­plek­ken: ‘In de avond moeten we nu al rondjes rijden’

1 oktober Rondjes rijden om ‘s avonds of in het weekeinde een schaarse parkeerplaats te bemachtigen. Rotterdammers worden er soms horendol van, maar her en der in de stad neemt het aantal plekken eerder af dan toe. Tot frustratie van de autobezitters. Een aantal bewoners van de Kerkhoflaan in Rotterdam-Crooswijk voelt zich nu in een hoek gedrukt.