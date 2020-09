De Ford Explorer is net zo Europees als Angela Merkel

De Ford Explorer met zijn Firestone banden: veel Amerikaanser dan dit wordt het niet in de ogen van Europeanen. Het is de USA op wielen: een hoog op de poten staande SUV met ballonbanden, die zich waggelend van bocht naar bocht wurmt, terwijl zijn dikke V8 kilo's CO2 achterlaat in de atmosfeer. Binnen: veel plastic, dikke knoppen voor net zo dikke Amerikaanse vingers en stoelen waar je meteen vanaf schuift wanneer er een bocht opduikt.

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

De Explorer was de eerste jaren nog wel leverbaar in Europa, maar feitelijk had het model hier niets te zoeken en in 2001 was het dan ook over. Er was geen dieseluitvoering beschikbaar en de benzine-uitvoeringen waren zo onzuinig dat de CO2-uitstoot zou leiden tot enorme straf-BPM. Hierdoor kon de auto zich hier niet handhaven op een concurrerend prijsniveau. Inmiddels ziet het autolandschap er echter compleet anders uit. Diesels zijn uit de gratie en dankzij de bonus van veel lagere BPM-lasten is de keus voor een hybride veel meer voor de hand liggend. Ergo: ruimte voor de Ford Explorer Hybrid wellicht en dus besloot Ford om de Amerikaanse Explorer ook weer naar Europa te exporteren.

Omwenteling

Hoe en wanneer de omwenteling bij Ford is ingezet qua Explorer, weten we niet. Wel is na een paar meter in de nieuwe SUV al duidelijk dat dit een auto is die in niets lijkt op zijn voorouders. De buitenzijde had al iets van een belofte in zich met zijn strakkere, Range Rover-achtige vormgeving en geringere hoeveelheid blingbling. Maar niets had ons kunnen voorbereiden op het prachtige onderstel, de beresterke maar relatief schone zescilinder en de prettig directe besturing.

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

Er zijn meer pluspunten, want de Explorer is een zevenzitter en doordat de auto meer dan vijf meter lang is en twee meter dertig breed, is er veel ruimte voor de achterpassagiers. Ook op de derde zitrij is nog plek voor twee volwassenen, al is het wel even wringen om langs de (verschuifbare) tweede zitrij te komen. Alle achterstoelen kunnen eenvoudig platgelegd worden, waardoor een laadruimte met een vlakke vloer en een inhoud van 2.274 liter ontstaat. Dat is bijna net zoveel als de reusachtige Mercedes-Benz GLS.

Europees interieur

Het interieur is voorzien van een grote, rechtopstaande touchscreen in de stijl van Renault, een B&O geluidsinstallatie van 980 watt met 12 speakers, stoelen met verwarming en koeling, een inductielader voor telefoons, een verwarmbaar stuurwiel, oprolbare zonwering, privacy glas en niet minder dan 12 bekerhouders. Ook standaard: een in twee delen te openen panoramadak, verkeersbordherkenning en nog veel meer. Niets wekt hier de indruk dat het in de Verenigde Staten is gemaakt. Wel zien we veel bedieningselementen een instrumentarium dat we herkennen uit de Europese Ford Kuga.

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

De rijeigenschappen zijn compleet on-Amerikaans. De besturing is direct en niet vaag rond de middenstand, de auto helt nauwelijks over en het onderstel is ferm zonder oncomfortabel te worden. En dan de enorme stappen die de auto zet: ongelofelijk is de trekkracht, of het nou bij een verkeerslichtsprintje is of een tussenacceleratie van 80 naar 120 km/u. Wel vraagt de aandrijflijn bij de tussensprintjes enige bedenktijd voordat het geweld wordt losgelaten op de vier wielen. Wat ons vooral bijblijft, is dat de Explorer een vermakelijke auto is om mee te rijden.

Tientraps automaat

Dat komt - buiten het lekkere motorgeluid - vooral door de prestaties. Want de tijden dat Amerikaanse Fords met veel cilinders weinig paardenkrachten produceerden, liggen inmiddels achter ons. Het systeemvermogen van de Explorer Plug-in Hybrid bedraagt namelijk 457 pk. Nog indrukwekkender is het koppel. Dat bedraagt liefst 825 Nm. Deze prestaties zijn het gevolg van de combinatie van een elektromotor en een 350 pk sterke 3.0 V6 EcoBoost turbomotor.

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

De aandrijflijn bestaat verder uit een tientraps (!) automaat. De 100 pk sterke elektromotor wordt gevoed door een 13,1 kWh lithium/ion accu. Daarmee kan de Ford maximaal 48 kilometer volledig elektrisch rijden. De accu's worden opgeladen door het remmen, of via een stekker. Er zijn vier rij-modi: EV Auto, EV Now, EV Later en EV Charge. In standje EV Auto ondersteunt de elektromotor de verbrandingsmotor om brandstof te besparen. In de stand ‘EV now’ blijft de topsnelheid beperkt tot 135 elektrische kilometers per uur. De stekkerhybride verbruikt op papier gemiddeld 3,1 liter benzine per 100 km, wat leidt tot een CO2-uitstoot van 71 g/km.

Status

Ford wil vooral de lifestyle-kant van de Explorer te benadrukken, in de hoop concurrenten van Mercedes, BMW, Land Rover en Range Rovers het vuur na aan de schenen te leggen. De Ford heeft veel te bieden, behalve de in dit segment oh zo belangrijke termen als ‘premium‘, prestige, status en imago. Dat wil niet zeggen dat de Explorer daar geen verandering in kan brengen. Qua inborst en prestaties doet de auto nauwelijks onder voor zijn Europese concurrenten en qua waar voor je geld staat deze auto absoluut op één. Hooguit het materiaalgebruik en de afwerking van het interieur kunnen afbreuk doen aan de beleving als geheel. Bijkomend voordeel is dat de hybride Ford 2.500 kilo kan trekken en dat kunnen lang niet alle concurrenten.

Volledig scherm Ford Explorer © Ford

De Ford Explorer is in Nederland uitsluitend leverbaar in de meest complete ST-Line uitvoering met zwarte grille en andere accenten en 20 inch lichtmetalen wielen. Dat betekent veel auto voor relatief weinig, want je krijgt bij Ford een bomvolle auto voor de prijs waar je bij qua formaat vergelijkbare modellen nog niet eens het instapmodel voor koopt. De Ford Explorer kost 78.840 euro en is vanaf heden leverbaar.

