‘De gekste Citroën’ heeft een prijs: dit kost de ë-C4 X

Automerk Citroën heeft de prijzen bekendgemaakt van één van zijn meest aparte modellen. De ë-C4 X is de vierdeurs sedanversie van de ‘normale’ ë-C4; omdat hij flink langer is, kost de X ongeveer 600 euro meer. De ë-C4 X komt alleen met elektrische aandrijving op de markt en heeft een vanafprijs van 40.480 euro.

Citroën gaat er prat op om auto’s te maken die ‘anders dan anders’ zijn. Het merk is groot geworden met onderscheidende modellen die afwijken van de middelmaat, maar de C4 X gaat zelfs voor Citroën-begrippen een stapje verder. De versie met de X in zijn naam is nieuw en kan je zien als de verlengde versie van de C4, die al sinds 2020 op de markt is.

Waar de ‘normale’ C4 al een apart ogende vijfdeurs hatchback is met een SUV-achtig uiterlijk, kan je de C4 X beschouwen als de uitgerekte variant. De achterkant van de auto (achter het passagiersgedeelte) is exact 24 centimeter langer en in plaats van een grote vijfde deur die met achterruit en al open scharniert, heeft de X een korter achterklepje. Dat maakt dit een vierdeurs sedan die wat hoger op zijn poten staat en op sommige plekken een extra stoer uiterlijk heeft: die wat gekke combinatie zien we niet vaak. Overigens zijn sedans in Nederland doorgaans minder populair; van oudsher doet het Franse merk met dit soort auto’s vooral goede zaken in landen zoals Spanje, Turkije en Marokko.

Citroën ë-C4 X: alleen volledig elektrisch

In Nederland kiest Citroën er voor om de C4 X alleen aan te bieden met een volledig elektrische aandrijflijn. Dat is nog een verschil met de reguliere C4, die ook met verbrandingsmotoren leverbaar is. De elektrokracht verklaart ook meteen waarom er een ë (inderdaad, mét twee puntjes in goede Citroën-stijl) in de typeaanduiding staat.

Nu heeft de Nederlandse importeur bekendgemaakt dat de Citroën ë-C4 X in ons land minimaal 40.840 euro kost. Voor dat bedrag krijg je de Citroën ë-C4 X met de bekende elektromotor die 136 paardenkrachten (ofwel 100 kilowatt) levert, met het uitrustingsniveau Feel. Daarmee is hij in de basis zeshonderd euro duurder dan de gelijk gemotoriseerde en uitgevoerde Citroën ë-C4. De ë-C4 X is er ook als Feel Pack en als Shine en kost dan achtereenvolgens 41.600 en 44.690 euro. De Citroën ë-C4-zonder-X kost in die smaken zevenhonderd euro minder.

Iets meer rijbereik, grotere bagageruimte

Net als bij de minder lange ë-C4 ligt er een accupakket met een capaciteit van 50 kilowattuur in de wagenbodem van de X. De 4,6 meter lange Citroën sprint in 9,5 seconden naar een snelheid van 100 kilometer per uur en de topsnelheid is elektronisch afgeregeld op 150 kilometer per uur. Het rijbereik op een volgeladen accupakket bedraagt volgens Citroën maximaal 360 kilometer; dat is drie kilometer meer dan de korte ë-C4. Zijn iets grotere bereik heeft de ë-C4 X onder meer te danken aan zijn meer gestroomlijnde achterkant.

De bagageruimte van Citroëns nieuwste bedraagt 510 liter, zo claimt het merk in de officiële cijferlijst. Gooi je de achterbankleuning plat, dan kun je er 1360 liter in kwijt. De kortere ë-C4 (zie de foto hieronder) kan 380 liter aan bagage meenemen en biedt met neergeklapte achterklep 1250 liter aan opbergruimte. Aanzienlijk minder dus, al is die ruimte wél weer makkelijker toegankelijk dankzij de grotere achterklep.

