De geur van nieuwe auto’s is lekker, maar er zit wel een heel naar luchtje aan

De geur van nieuwe auto’s is zo kenmerkend en blij makend, dat er zelfs luchtverfrissers bestaan die deze geur weer aan je auto kunnen toevoegen wanneer deze is verdwenen. Helaas kunnen de stoffen die deze lucht veroorzaken kankerverwekkend zijn, zo blijkt uit recent onderzoek.

De typerende lekkere geur die nieuwe auto-interieurs uitscheiden, worden vooral gevormd door een mix van chemicaliën uit de stoffen, schuimen en kleefstoffen. Feitelijk gaat het hier om een principe dat ‘ontgassing’ wordt genoemd. Na verloop van tijd komen de chemicaliën langzaam via dit proces in interieur, en die gecombineerde geur is wat we in nieuwe voertuigen ruiken.

Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de Riverside University in Californië , was bedoeld om te schatten op welk punt de blootstelling van een persoon aan deze kankerverwekkende stoffen de veilige niveaus zou overschrijden. Ze baseerden hun bevindingen op de gemiddelde tijd die forenzen in de auto doorbrengen en combineerden dat met de niveaus van bepaalde chemicaliën die in eerdere onderzoeken in auto’s werden gedetecteerd.

Minder kwalijke alternatieven

De conclusie was dat blootstelling aan deze chemicaliën gedurende meer dan twintig minuten - voornamelijk benzeen en formaldehyde - waarschijnlijk hoger zou zijn dan wat de Californische gezondheidsautoriteiten als een veilig niveau beschouwen. Het gevaar nam alleen maar toe naarmate er meer tijd in het voertuig werd doorgebracht.

Het is niet bekend of er uitsluitend Amerikaanse auto's werden getest, of dat er ook Europese en Japanse modellen in het onderzoek zijn meegenomen. Van vooral Duitse en Japanse autofabrikanten is bekend dat zij al lange tijd geleden zijn overgestapt op minder kwalijke alternatieven voor de interieur-chemicaliën. Met als gevolg dat nieuwe auto's van deze fabrikanten ook inderdaad minder nieuw ruiken.

