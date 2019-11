De glazen bol van Kia: is een elektrische auto echt het schoonst?

Automerken geven zelden een inkijkje in hun statistische gegevens. Kia doet dat voor één keer wél. Op basis van hun data kun je tot een voorzichtig antwoord komen op de vraag welke auto het schoonst is: de elektrische auto, waterstof, of toch diesel?

Stel 50 mensen in de autowereld de vraag hoe het wagenpark er in 2030 uitziet en je krijgt 50 verschillende antwoorden. Niemand weet het zeker. Journalisten niet, politici niet, en zelfs de automerken niet. Elk merk heeft zijn eigen glazen bol, waarop ze hun toekomstplannen baseren. Maar die zijn niet geheel eensluidend. Elektrificatie en autonoom rijdende auto’s staan overal hoog op de agenda. Maar hoe schoon zijn elektrische auto’s nu echt? En hoeveel scheelt het als je op groene stroom rijdt?

CO2-uitstoot stijgt

Volgens Kia is het wegverkeer in Europa verantwoordelijk voor circa 9 procent van de CO2-uitstoot, tegen 31 procent voor de industrie, 22 procent voor de energiecentrales en 22 procent voor de huishoudens. De CO2-uitstoot van het wegverkeer steeg sinds 1990 met 20 procent. Maar auto’s zijn wel schoner geworden, want het totale aantal auto’s dat op de weg rondrijdt, steeg met maar liefst 50 procent.

Wat op dit moment niet helpt, is de liefde van de Europese koper voor suv’s. Deze auto’s stoten meer CO2 uit dan een gewone hatchback of stationwagon. Zo kan het dat de uitstoot van 1998 tot 2016 keurig daalde van 188,2 naar 127,4 gram CO2 per kilometer, maar dat deze in 2018 weer opliep tot 130,1 gram. Volgend jaar wil de EU het gemiddelde naar 95 gram terugbrengen. Dat is grofweg het equivalent van een verbruik van 4,1 l/100 km (1 op 24,4). Merken die deze norm niet halen voor hun wagenpark, krijgen een boete.

Vieze bronnen

74,1 procent van de energiemix in Europa wordt gewonnen uit fossiele bronnen, zoals kolencentrales. Groene energie (opgewekt uit bronnen die onuitputtelijk zijn, zoals zonne-energie en windenergie) is nog niet overal populair. Wél in Zweden en Frankrijk, maar niet in Estland en Polen. Nederland doet het minder goed dan het EU-gemiddelde. Je zou dus eigenlijk per land moeten kijken hoe schoon een elektrische auto nu echt is; een Kia e-Niro is in Zweden milieuvriendelijker dan in Polen.

De elektrische motor van de Kia e-Niro.

Accupakket

Quote Er komt liefst 11 tot 12 ton CO2 vrij bij het maken van een volledig elektri­sche auto met een accupakket van 35 kWh Onderzoeksgegevens Kia Als je wilt berekenen wanneer een elektrische auto schoner wordt dan een auto met verbrandingsmotor, kun je niet om het accupakket heen. Bij het productieproces van accu’s komt namelijk veel CO2 vrij, dus een elektrische auto heeft al een grotere impact op het milieu gehad als hij de fabriek komt uitrijden. Wanneer Kia het uitdrukt in getallen, zien we pas echt hoe groot de impact van het accupakket is: er komt liefst 11 tot 12 ton CO2 vrij bij het maken van een volledig elektrische auto met een accupakket van 35 kWh. Bij een auto met verbrandingsmotor is dit maar 6 tot 7 ton. Dat is een verschil van 5 ton.

Al rijdend maakt de elektrische auto zijn achterstand goed. Volgens Kia is de EV (met 35 kWh en groene stroom) na 52.000 kilometer schoner dan een auto op benzine die 95 gram CO2 uitstoot. Waarbij weer een lastig vraagstuk op tafel komt: de impact op het milieu van de productie van enorme accu’s. De Tesla Model S heeft bijvoorbeeld een pakket van 100 kWh, daarbij ligt het omslagpunt nog veel hoger.

Rijstijl aanpassen

Automobilisten hebben zelf uiteraard ook een ‘groene verantwoordelijkheid’. Dat de rijstijl invloed heeft op het verbruik, weet iedereen. Bij verbrandingsmotoren betekent het dat je vaker moet tanken als je hard rijdt, maar een elektrische auto opladen is nog altijd een tijdrovender bezigheid. Rustig rijden kan range anxiety voorkomen, zegt Kia. Rijd je in de Kia e-Niro goed anticiperend met een gemiddelde snelheid van 100 km/u en bij een buitentemperatuur van 20 graden, dan kom je 458 kilometer ver. Een sportieve rijstijl laat de actieradius kelderen met 41,7 procent tot 267 kilometer, met dezelfde gemiddelde snelheid en dezelfde buitentemperatuur.

De Kia e-Niro.

Altijd schoner

Kia komt op basis van al deze data met een duidelijk statement: als we 100 procent groene energie gebruiken, is een volledig elektrische auto altijd schoner. Benzine wordt eerst verslagen, daarna diesel en vervolgens CNG. Het omslagpunt voor waterstof ligt pas bij 115.000 kilometer.

Kanttekening

Maar zoals gezegd wordt een groot deel van de energiemix in Europa gewonnen uit fossiele bronnen, dus de praktijk is anders. Cijfers uit Duitsland van 2018, afkomstig van de ADAC (Duitse ANWB), schetsen dan ook een ander beeld. Uitgangspunt was de gemiddelde energiemix voor de in Duitsland verkochte elektrische auto’s. Dan is na 127.000 kilometer een elektrische auto milieuvriendelijker dan een benzineauto. Diesel wordt pas ingehaald na 219.000 kilometer. Een auto op aardgas blijft altijd schoner, net als een waterstofauto. Overigens wordt in Duitsland meer groene energie gebruikt dan in Nederland.

Conclusie