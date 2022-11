De invalidenplek van Govert-Jan (90) en Tannetje-Marie (96) is binnen één dag alweer verleden tijd

De VvE heeft namelijk nog geen officiële beslissing over de invalidenplek voor het echtpaar Koopmans-Hoek genomen. De paal stond er dan ook onder voorbehoud , in afwachting van dat besluit. Maar ondanks de briefjes van de Ombudsman met de tekst ‘Dit is nog niet officieel. Hopelijk besluit de VvE om het bord officieel te maken’, mocht de paal er niet lang staan.

Vuilniszak over het bord

,,Toen mijn schoonouders gisterenmiddag terugkwamen van wat boodschappen, was er een vuilniszak over het bord gehangen en stond er alweer een andere auto geparkeerd. Dus toen hebben maar even op de ‘ ouderwetse manier ' geparkeerd, op een andere plek. Maar vanmorgen kreeg ik een telefoontje van de huismeester dat de paal helemaal is weggehaald door de VvE, omdat ze het er niet mee eens zijn”, vertelt schoonzoon Jeroen Krudde.

Glenn van IJsden, klachtonderzoeker bij de Ombudsman Rotterdam, vindt het jammer dat de actie zo is geëindigd. ,,Maar we hebben wel iets in beweging gezet.” Ook Kudde is teleurgesteld, maar voor nu zit er niets anders op dan het besluit van de VvE afwachten. ,,Mijn schoonmoeder is ook jarig, dus vandaag is het gewoon feest en gaan we er niet aan denken. En ik haal ze op en breng ze thuis, zodat ze zich geen zorgen hoeven te maken of er ‘s avonds nog wel een parkeerplek voor ze is.”