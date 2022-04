De lenteachtige fietsroute door natuurgebied Voornes Duin

Ter hoogte van natuurgebied Quackgors borrelt er diep van binnen opeens een gouwe ouwe kerkklassieker op. ‘Heel de aarde jubelt en juicht voor de heer, hallelujah, hallelujah!’ En nee, er is geen kerk te zien, toch jubelt de aarde hier: plant, dier en bewoner (mensen groeten elkaar op straat) hebben er zin in vandaag. Bovendien kun je op het ritme van de pedalen lekker meezingen: ‘Heel - de - aarde - jubelt - en - juicht’.

Het is zo’n vroege lentedag waarvan je wist dat hij zou komen; het groen explodeert, flora en fauna doen in de Voornse duinen ongelooflijk hun best om het de recreant naar de zin te maken.

Quackgors – vanaf het fietspad zie je in eerste instantie vooral wuivend riet, in de verte glinstert het Haringvliet – ligt er mooi bij. Om bij het duinmeertje Quackjeswater te komen moet je de fiets achterlaten en wandelend verder gaan. De informatieborden op het fietspad maken al duidelijk waarom dit zo’n bijzonder gebied is en zo afstapwaardig: met z’n droge en vochtige gedeelten is dit een walhalla voor reeën, hazen en een keur aan water- en bosvogels.

Vochtige valleien

Bij het startpunt – knooppunt 1 aan de Strandweg in Oostvoorne – rookten de schoorstenen van de raffinaderijen nog, maar dat is hier gauw vergeten. Voornes Duin blijkt een afwisselend gebied, met duinmeertjes, vochtige valleien, uitgestrekte duinen en – we hebben het niet helemaal nageteld – meer dan de helft van alle Nederlandse wilde planten. Parnassia of hondstong, moeraswespenorchis of koninginnekruid: ­Voornes duin heeft het allemaal.

Wie na al dat groen toe is aan andere kleuren, slaat bij knooppunt 14 af naar het strand van Rockanje om een plek op het terras van strandpaviljoen Egbert aan Zee te bemachtigen. Hier bevindt de uitbundigheid zich op het water: kitesurfers krullen met hun veelkleurige zeilen handtekeningen aan de staalblauwe hemel.

Verder zuidwaarts richting Hellevoetsluis blijven duin en zee altijd dichtbij. De doorgaande route N57 is niet ver van Quackgors en Quackjeswater, maar het meertje ligt keurig beschut tegen al te veel motor­geronk. Lepelaar, bontbekplevier, brandgans, braamsluiper en nachtegaal gedijen hier prima.

Ramtorenschip

We moeten door, verderop nodigen de zeventiende-eeuwse vesting van Hellevoetsluis en het oude centrum uit voor een ferme kneep in de remmen. In 1629 werd hier de Zilvervloot ontscheept, vandaag de dag is in de oude marinehaven een museumschip de trekpleister. De Buffel, gebouwd in 1868, is een ramtorenschip. De naam verraadt het al: het schip werd voorzien van een ramboeg die vijandelijke houten schepen naar de zeebodem joeg.

Na een welkome stop op het terras van De Waag wachten vooral polderdijken richting Brielle. Met de wind vol in de rug doemt ‘Den Briel’ eerder op dan verwacht: weer zo’n oud stadje met een roemrijke geschiedenis (1572, inname van Den Briel door de Watergeuzen). Wie in Brielle afstapt, struikelt over de monumenten (400 stuks op krap 14.000 inwoners), maar ook zijn er horeca-kansen. Knappe jongen of meid die aan De Hoofdwacht (Markt 7) voorbij fietst zonder op het terras neer te strijken.

Op weg naar het startpunt blijkt nogmaals de veelzijdigheid van Voorne: een tiental mensen – ogenschijnlijk toeristen – laat hun alpaca uit. Even verderop blijkt hoe dat zit: bij Alpaca World Brielle, een alpacafokkerij en -shop, mag je inderdaad een eindje wandelen met de beesten, tegen betaling van 22,50 euro.

Wij gaan fluks richting begin- en eindpunt. Bij restaurant Aan Zee smaken de consumpties opperbest, en het uitzicht over het duingebied is riant. Je zou er bijna van gaan ­juichen.

Volledig scherm Op de fiets door natuurgebied Voornes Duin. © Joost Hoving

Wetenswaardig - Anders dan dit verslag kan doen vermoeden, werd de 42,5 km lange route op Oostvoorne’ niet verreden op een hallelujafiets, maar op een sportieve city bike. Officieel gaat het hier wel om een e-bikeroute, ook ­omdat er onderweg voldoende oplaad- en horecapunten zijn. - Officieel gaat deze route vanaf TOP Oostvoorne met de klok mee: eerst ­oostwaarts richting Brielle. Volgens de aloude fietswet ‘eerst tegenwind’ reden we het traject omgekeerd, vanaf de start eerst zuidwaarts. - Museumschip De Buffel in Hellevoetsluis is sinds 1 april weer toegankelijk voor publiek. Kijk voor een 3D-impressie en bezoektijden op debuffel.nl.

