De letter ‘S’ van deze Bentley Bentayga staat niet voor ‘slurpen’

AutotestVoor de eerste keer sinds de lancering van de Bentley Bentayga in 2015 is er een S-variant leverbaar. Die letter staat voor sportiviteit en dat is bij dit model geen loze kreet.

De extravagant Bentley Bentayga was bij zijn onthulling in 2015 eigenlijk de eerste echte Super-SUV. En geloof het of niet, maar de S-SUV is een uitvinding van landgenoot Victor Muller. Deze medeoprichter van het merk Spyker toonde zestien jaar geleden op de Autosalon van Genève al een prototype van de ‘Spyker C12 Peking to Paris’. De reusachtige luxe terreinwagen kwam er nooit, maar Muller had het wel goed gezien, want voor rijke Russen en verveelde oliesjeiks bleek het een antwoord op een vraag die ze nooit hadden gesteld.

Volledig scherm Bentley Bentayga S © Bentley

Toch duurde het tot 2015 voordat hun honger gestild kon worden. Dat komt doordat het er aanvankelijk op leek dat de grote SUV een evolutionaire vergissing was, gedoemd om het loodje te leggen in de ecologische wapenwedloop. Toch is het SUV-concept de laatste jaren als een feniks uit de as herrezen – ook in de gedaante van vlaggenschip in het luxesegment. Want niet alleen Bentley stortte zich op de Super-SUV. Maserati heeft de Levante, Lamborghini de Urus, Rolls-Royce deed een duit in het zakje met de Cullinan en dan komt er ook nog een Ferrari-SUV.

Brits landhuis op wielen

Uiteraard kon je al een tijdje kiezen voor een Mercedes-Benz G 65 AMG met 612 pk, maar dat was destijds nog niet veel meer dan een leger-Jeep van bijna vier ton met leer en koelkast aan boord. De echte elite verplaatst zich natuurlijk uitsluitend in overdadig luxueuze automobielen en de Bentley Bentayga is zo’n overdadig luxueuze automobiel. Maar het was tevens een soort Brits landhuis op wielen, een weelderige gigant, vol luxe houtsoorten en met de hand gestikt leer. Het model, dat aanvankelijk uitsluitend werd geleverd met een W12 twin-turbo en een dikke dieselmotor, lag verrassend goed op de weg gezien zijn enorme afmetingen en gewicht, maar liefhebbers van sportief rijden moesten tot voor kort noodgedwongen elders hun heil zoeken.

Volledig scherm Bentley Bentayga S © Bentley

Maar nu is er dus de Bentayga S: de sportiefste telg van de Bentayga-familie. Voorzien van een 4,0-liter V8-motor met twee turbo’s en daardoor goed voor een vermogen van 550 pk en een trekkracht van 770 Newtonmeter. Daarmee sprint dit model in slechts 4,5 seconden van 0 naar 100 km/h, om pas te stoppen wanneer de snelheidsmeter rechts onderin staat en 290 km/h aanwijst. Het zijn onwaarschijnlijk cijfers voor een kolos als de Bentayga met zijn gewicht van 2518 kilogram.

Auto lijkt achterwielaangedreven

De sportiviteit van de ‘S’ komt vooral op het conto van de van de actieve rolstabilisatie, die de auto recht houdt op plekken waar sommige concurrenten beginnen te overhellen als een Amsterdams grachtenpand. Het systeem reageert binnen 0,3 seconde met een koppel van maximaal 1.300 Nm om zijdelingse krachten in bochten tegen te gaan. Het is hetzelfde 48-volt-systeem dat we kennen uit onder meer de Porsche Cayenne. Daardoor blijft een maximaal contact met de banden gewaarborgd ‘voor een surplus aan stabiliteit, rijcomfort en uitzonderlijke stuureigenschappen’, zoals Bentley zelf schrijft.

Volledig scherm Bentley Bentayga S © Bentley

Volgens Bentley is de demping van de luchtvering 15 procent stijver in de Sport-modus en is ook het stuurgevoel verbeterd ten opzichte van een ‘reguliere’ Bentayga. Dat is te merken, want in de sport-stand lijkt het alsof de Bentley is voorzien van stalen veren, zo straf voelt het onderstel. Opvallend is ook de balans: de auto stuurt scherper in dan je zou verwachten van een SUV en de Bentley zoekt ook niet de buitenkant van de bocht op wanneer je te hard gaat. Sterker nog, de focus van de aandrijving ligt meer op de achterzijde, waardoor de auto voelt alsof deze achterwielaangedreven is – en dat is precies waar de liefhebbers van sportieve auto’s van houden.

Sportief uitlaatgeluid

De S heeft verder een uniek uitlaatsysteem, zodat ook andere mensen dan jijzelf weten dat je houdt van sportief rijden. En het moet gezegd; de motor klinkt geweldig met zijn zachte staccato geroffel, dat overgaat in een hamerend gebrul zodra het gaspedaal wordt ingetrapt. Ook is het ESP-systeem in de Bentayga S iets minder strak afgesteld, zodat niet meteen het gas wordt teruggenomen wanneer de eerste band begint te piepen in de bocht. Gelukkig is de Bentley voorzien van sportstoelen die veel zijdelingse steun bieden, want het is onvoorstelbaar hoe hard je met deze auto de bocht om kunt.

Volledig scherm Bentley Bentayga S © Bentley

Dat de Bentayga S sportief is, straalt de auto ook aan de buitenzijde uit. Op de voorportieren prijkt een S-embleem, terwijl het complete koetswerk is aangekleed met de Blackline-specificatie. Dat betekent zwarte dak- en raamlijsten, getinte lichtunits en zwarte buitenspiegels en glanzend zwarte zijskirts. Standaard staat de Bentayga S op nieuwe 22-inch wielen. De bumpers zijn wat verder naar beneden doorgetrokken voor een stoerder aangezicht en ook monteert Bentley een grotere achterspoiler voor meer neerwaartse druk bij hogere snelheden.

1 op 7,6

Het interieur is prachtig en kenmerkt zich ten opzichte van de minder sportieve modellen vooral door sportieve rode stiksels. Uiteraard kan de klant van een Bentayga S de complete aankleding van zijn of haar auto verder compleet zelf bepalen. Het geheel ademt tegelijkertijd soliditeit, luxe en verfijning uit en lijkt perfect afgewerkt. De enige kanttekening is dat de Bentayga gezien zijn enorme formaat wel iets ruimer had mogen zijn. Dat we de richtingaanwijzers en enkele andere elementen uit de Audi A4 herkennen, is niet erg. Wel is het jammer dat we de hoofdsteun van onze stoel handmatig omhoog moeten trekken. In deze klasse zou daar een knopje voor moeten zijn.

Volledig scherm Bentley Bentayga S © Bentley

Wie houdt van sportief sturen en toch een SUV nodig denkt te hebben, is bij Bentley aan het goede adres. Want voor een luxe terreinwagen van 2,5 ton rijdt de Bentayga uitstekend. Naarmate je harder rijdt, lijkt de auto steeds meer kilo’s kwijt te raken en dankzij de geavanceerde ondersteltechnieken dartelt deze mastodont als een hatchback door de bochten. Het enige wat dan nog potentieel gevoelig kan liggen is zijn brandstofverbruik, want de Bentayga S is met gemiddeld 13 liter per 100 kilometer (één op 7,6) op dit moment best een kostbare auto om mee te rijden.

Vanaf 305.555 euro

Wie dat toch wat te gortig vindt, kan altijd nog kiezen voor de Bentayga Hybrid, die vanaf 210.000 euro in de prijslijsten staat en die met een acceleratie van 0-100 km/u in 5,5 seconden ook best aardig van zijn plek komt. De Bentley Bentayga S is te koop vanaf 305.880 euro.

