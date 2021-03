De Opel Manta keert terug, maar dan elektrisch

Voor de jeugd is de Opel Manta vooral de auto die de mannen van de speelfilm New Kids Turbo rijden. Maar de Manta, die van 1970 tot 1988 werd geproduceerd, was tevens Duitslands meest verkochte sportauto. Het model werd bij de oosterburen ook wel geringschattend de ‘pauper-Porsche’ genoemd, omdat de motorische prestaties vaak niet overeenstemden met het flitsende uiterlijk.

1970

Opel geeft een eerste afbeelding vrij van de Manta GSe Elektromod, een zogenoemde ‘restomod’ van de Manta A die in 1970 op de markt verscheen. Een ‘restomod’ is een klassieker die tot in de puntjes is opgeknapt en daarnaast is voorzien van nieuwe technieken. De Manta GSe Elektromod is zoals zijn naam al aangeeft volledig elektrisch, en krijgt bovendien het nieuwe familiegezicht aangemeten.