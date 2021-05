De Opel Manta keert terug, maar is niet te koop

Natuurlijk kijkt de fabrikant gespannen uit naar de reacties op deze vingeroefening en het is niet uitgesloten dat een soortgelijke auto de komende jaren toch op de markt komt. Maar Opel zegt met deze ‘nieuwe’ Manta vooral de aandacht te willen vestigen op zijn nieuwe designkoers en de overstap naar het elektrisch rijden. Vanaf 2024 is er van elk Opel-model een elektrische variant beschikbaar.

De Opel Manta werd vijftig jaar geleden geïntroduceerd met een viercilinder-benzinemotor. Tussen 1970 en 1975 verkocht Opel wereldwijd bijna een half miljoen exemplaren. De eerste generatie van de Manta deelde zijn techniek grotendeels met de Opel Ascona. De Manta ontpopte zich beginjaren 70 als dé sportauto van Opel en nam het op tegen concurrent Ford Capri.

Nu is de Manta dus terug, elektrisch, als debutant in een nieuwe reeks designmodellen die Opel ‘ElektroMOD’ noemt. De naam verwijst naar de passie van een groeiende groep autoliefhebbers die klassieke auto’s zoals de Opel Manta restaureert en ombouwt tot zogenoemde restomods. Het oorspronkelijke design wordt daarbij gecombineerd met moderne techniek. Zo zijn er ook al elektrische versies gemaakt van de klassieke VW Bus en van de Porsche 911. MOD is de afkorting van het Engelse modification (aanpassing).

Volledig scherm Een Opel Manta A, waarschijnlijk uit 1971. De Manta werd toen geïntroduceerd als nieuw model en was min of meer een coupéversie van de Ascona. © Opel

Onder de kenmerkende zwarte motorkap, die de klassieker ook al had, is de viercilinder-benzinemotor vervangen door een elektromotor met 108 kW (147 pk) vermogen. Daarmee is de Opel Manta GSe de krachtigste Manta A die ooit door Opel is gebouwd. In 1974 en 1975 was de Manta GT/E met een 77 kW (105 pk) benzinemotor de krachtigste versie.

Vier versnellingen

De bestuurder kan in de Mante GSe ElektroMOD handmatig schakelen met de originele vierversnellingsbak - uniek voor een elektrische auto - of hij kan ‘automatisch’ rijden door direct de vierde versnelling in te schakelen. Het motorvermogen gaat altijd naar de achterwielen, waarmee deze elektrische Manta een klassieke sportauto is gebleven.

De Mante GSe ElektroMOD heeft een 31 kWh-accupakket, goed voor een actieradius van ongeveer 200 kilometer. Ondanks zijn klassieke vormgeving is ook het nieuwe Opel-gezicht herkenbaar. Via het brede led-scherm voorop de auto kan hij communiceren met zijn omgeving. Het is een techniek waarover ook veel studiemodellen van zelfrijdende auto’s beschikken.

In het interieur heeft Opel de klassieke, ronde instrumenten eveneens vervangen door beeldschermen. Muziek luister je via een Bluetooth-speaker van de legendarische fabrikant Marshall, vooral bekend van de gitaarversterkers. Het driespaaks Petri-stuurwiel is door Opel aangepast, maar de jaren 70-stijl is gehandhaafd. De gele markering bovenaan, de rechtdoorstand, is een verwijzing naar de rallysport.

Opel is in 1862 door Adam Opel opgericht in Rüsselsheim (Duitsland), waar ook het hoofdkantoor is gevestigd. Eind vorige eeuw was Opel ruim dertig jaar lang het meest verkochte automerk in Nederland.

In dit artikel van Autoweek lees je meer over de klassieke Opel Manta.

Volledig scherm Opel Manta GSe ElektroMOD. © Opel

Volledig scherm Opel Manta GSe ElektroMOD. © Opel

Volledig scherm Opel Manta GSe ElektroMOD. © Opel

Volledig scherm Opel Manta GSe ElektroMOD. © Opel

Volledig scherm Opel Manta GSe ElektroMOD. © Opel

