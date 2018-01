De toekomst van het autorijden: een maandabonnement op een Mercedes of BMW

Vooral jongeren verkiezen de formule van het autodelen boven de aanschaf van een eigen wagen, zo blijkt uit onderzoek. Vandaar dat automerken om in te spelen op de toekomst steeds meer investeren in autorijden tegen een vast maandelijks bedrag. De verhuur van deelauto's zit in de lift, maar de concurrentie is groot. Daimler, het moederconcern van Mercedes en Smart, en BMW hebben daarom besloten om hun autodeelbedrijven samen te voegen.

Car2Go

1.200 miljard

Luxemerken zoals Cadillac, Lincoln, Porsche en Volvo hebben al een abonnementsdienst getest. Volgens het vakblad Automotive News stappen BMW en Mercedes dit jaar ook in deze markt. Beide merken hullen zich vooralsnog in stilzwijgen. Andere fabrikanten zien ook potentieel in autodeelconcepten of een autoabonnement. De auto-industrie kan innovatie goed gebruiken. In 2016 voorzag adviesbureau McKinsey & Company dat ‘on-demand mobiliteitsdiensten’ in 2030 ruim 1.200 miljard euro aan extra inkomsten voor de gehele auto-industrie kunnen genereren.