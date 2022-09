De vliegende motorfiets is hier, maar geen koopje

In Japan is de vliegende motorfiets Xturismo nu al te koop. De futuristische vliegmachine werd onlangs onthuld op de Detroit Auto Show en moet volgend jaar ook in de Verenigde Staten op de markt komen.

De Japanner Shuhei Komatsu was als kind al dol op Star Wars-films, en dan vooral op de razendsnelle landspeeders, een soort vliegende motorfietsen. Dus toen hij ouder werd besloot hij er zelf een te maken, zei hij tegen de krant Detroit News.

Woensdag presenteerden hij en zijn bedrijf Aerwins Technologies zijn visie voor een machine die boven de grond kan vliegen op de North American Auto Show in Detroit. Het gaat om een vliegende motorfiets met een gewicht van 299 kilogram, die zo'n 40 minuten in de lucht kan blijven. Het bedrijf is gevestigd in Delaware in de Verenigde Staten en is gespecialiseerd in het bouwen van onbemande drones.

‘Geen vliegbrevet nodig’

De hoverbike wordt nu al verkocht in Japan, aldus de ceo. Japan classificeert het voertuig niet als een vliegtuig en je hebt daardoor geen vergunning of vliegbrevet nodig om hem te besturen, voegde hij eraan toe. Hij zei te hopen dat de Amerikaanse regering zijn Xturismo evenmin classificeert als vliegtuig.

Quote Ik hoop natuurlijk dat mensen hem in de toekomst dagelijks gaan gebruiken Shuhei Komatsu, ceo Aerwins Technologies

Een koopje is de Xturismo niet, met een verkoopprijs van zo'n 778.000 euro. Komatsu zei dat het bedrijf van plan is om in 2025 een kleinere versie van de hoverbike in de Verenigde Staten te verkopen voor ongeveer 50.000 dollar, wat nagenoeg hetzelfde bedrag is in euro's. De machine is voorzien van een benzine-elektrische hybride motor van het merk Kawasaki.

‘Dagelijks gebruik?’

Omdat de topsnelheid rond de 100 kilometer per uur ligt, is de Xturismo voorzien van talloze veiligheidsfuncties en sensoren om botsingen te vermijden. Komatsu denkt dat consumenten de machine zullen kopen voor recreatiedoeleinden en dat regeringen hem gaan gebruiken voor wetshandhaving en onder meer het inspecteren van infrastructuur. ,,Maar ik hoop natuurlijk dat mensen hem in de toekomst dagelijks gaan gebruiken.”

