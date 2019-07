Deze 1100 kilometer lange kustweg in Noorwegen gaat 40 miljard kosten

Vraag & Antwoord Waarom vermeldt u nog steeds pk in plaats van kW?

13 juli Wat mij al jaren verbaast, is dat het vermogen van een auto nog steeds in paardenkrachten (pk) wordt uitgedrukt en niet in kilowatt (kW). Sinds de invoering van het Internationale Stelsel van Eenheden (SI-stelsel) in 1960 is het gebruik van de pk niet meer gestandaardiseerd. Sterker nog, in Nederland werd het SI-stelsel in 1978 wettelijk verplicht. Maar zelfs bij elektrische auto’s die nog nooit een paard hebben gezien, wordt het vermogen nog steeds in pk’s uitgedrukt. Het wordt tijd dat u uw lezers eens opvoedt door het goede voorbeeld te geven. -Jos Willems