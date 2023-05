Deze auto gaat minstens vijftig jaar mee en dit is het geheim

De nieuwe ‘Space‘ is lang en smal en de wielen met dikke banden staan helemaal op de hoeken van de auto. Op het eerste gezicht is het daarmee geen echte schoonheid, maar die zit bij dit model dan ook vanbinnen. Want de auto biedt plek aan acht inzittenden én gaat tot vier keer langer mee dan een standaard exemplaar.

Autofabrikanten hechten steeds meer belang aan het thema duurzaamheid. Veel fabrikanten proberen hun fabrieken zo in te richten dat ze CO₂-neutraal kunnen produceren. Er gebeurt ook iets met de voertuigen zelf: in het interieur worden bijvoorbeeld in een aantal gevallen gerecycled polyester gebruikt. Studenten van de TU Eindhoven hebben in het verleden een elektrische auto ontwikkeld die tijdens het rijden CO2 ‘eet’ en BMW presenteerde op de IAA 2021 een studie met de i Vision Circular die vrijwel geheel uit gerecyclede materialen bestond.

Halve eeuw in gebruik

Nu is er een nieuw concept op het gebied van duurzaamheid: een elektrische auto die zeker 50 jaar mee moet kunnen gaan - en dankzij een range extender ook nog een acceptabele actieradius moet hebben. Evolution Space is de naam van het voertuig dat deze prestatie moet leveren. Het voertuig wordt aangeboden in abonnementsvorm – ​​en krijgt om de vijf jaar een soort algemene revisie.

Zo is er onder andere in voorzien dat de stoelbekleding vernieuwd kan worden of de accu vervangen kan worden. Dit moet zorgen voor een levensduur van minimaal 50 jaar. Na vijf jaar gebruik in de auto moeten de batterijen bij stationair gebruik nog minimaal 20 jaar worden gebruikt voor opslag van bijvoorbeeld zonne-energie.

Tot 600 kilometer actieradius

In het voertuig is een relatief kleine lithium-ion-accu met een capaciteit van 40 kWh ingebouwd, die goed moet zijn voor een actieradius van zo’n 150 kilometer. Beide assen worden elektrisch aangedreven, elk met 140 kW/190 pk. Een range extender, die werkt op lpg, moet afstanden mogelijk maken tot zo’n 600 kilometer. Volgens het bedrijf is de accu in 85 tot 90 procent van de gevallen afdoende voor dagelijks vervoer. De BMW i3, die inmiddels niet meer leverbaar is, volgde een soortgelijk concept - een tijdje was deze ook verkrijgbaar met een range extender.

De e.Volution Space is leverbaar als een 4,09 meter lange vijfzitter en in een 4,92 meter lange vorm met plek voor tot acht inzittenden. De Duitse toekomstvisie heeft een mee- en tegensturende achteras, een ‘modulair interieur’ en een dak dat je volgens het bedrijf optioneel kunt bedekken met zonnecellen. De achterklep zou eenvoudig te verwijderen moeten zijn. Wie ook de stoelen uit de Space trekt, heeft volgens de start-up de beschikking over een enorme laadruimte. De Space heeft een laadvermogen van 650 kilo, kan tot 3500 kilo trekken en weegt maar liefst 2800 kilo.

In 2030 mogen er geen auto’s meer verkocht worden die rijden op fossiele brandstoffen (video):

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit: