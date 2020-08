Deze auto heeft een optie die duurder is dan een nieuwe Ferrari

De Koenigsegg Jesko is een Zweedse hypercar, die wordt aangedreven door een 5.0 liter V8 biturbo die 1600 pk sterk is en een trekkracht heeft van 1500 Newtonmeter. Hierdoor haalt de supersportwagen een topsnelheid van maar liefst 481 km/u. De prijs? Een dikke 2,5 miljoen exclusief belastingen.

Slechts 125 mensen kunnen in de configurator van de nieuwe Koenigsegg Jesko, want zoveel worden er gemaakt. Eén van hen is Manny Khoshbin en net als 124 anderen zette hij zijn krabbel onder een bestelbon van het model. In tegenstelling tot die anderen deelde Manny zijn zoektocht op de configurator ook op YouTube, zodat we inzicht krijgen in het extravagante optiebeleid van de Zweedse constructeur.

Vooral de kleuren zijn duur, zo blijkt. Koenigsegg biedt 28 opties aan, plus één kleur op maat. De normale kleuren kosten niets extra – hoe vriendelijk. Voor metallic lak betaal je 12.000 euro extra, parelmoer kost al 21.000 euro en voor de candykleuren tel je 54.000 euro neer. Duur? Dit is nog maar het begin. Wil je een blanke laklaag over het koolstofvezel? 246.000 euro, alstublieft. Wil je een kleurtje waar je het koolstofvezel nog doorheen ziet? Dan betaal je al 292.000 euro.

En daar stopt het niet bij. Want wat is het duurste? Inderdaad: géén kleur. Wil je blank koolstofvezel, dan betaal je daar 374.000 euro voor. Zonder belastingen. De prijs hiervan is zo hoog omdat de afwerking erg arbeidsintensief is. In plaats van dat ze er een laklaag overheen spuiten, schuren en polijsten ze het koolstofvezel met de hand. Less is more was nog nooit zo schrijnend duur.