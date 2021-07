‘Deze auto kan bitcoin ‘minen’ en verdient zichzelf daardoor op termijn terug’

video Prijzen van brandstof worden verhoogd om te kunnen stunten met kortingen

2 juli Brandstofprijzen zijn hoger dan ooit, althans op papier. Want nooit waren ook de kortingen zo hoog als tegenwoordig. De adviesprijs van 1,937 euro voor een liter Euro 95 is aan de pomp standaard 10 tot 15 cent mínder. Behalve langs de snelweg, daar wordt vooral ’s nachts soms meer dan 2 euro per liter gevraagd.