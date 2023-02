Deze auto moet verstokte ‘petrolheads’ overtuigen van elektrische aandrijving

Vraag een verstokte autoliefhebber om een mening over elektrische auto’s, en de reactie is vaak negatief. Zonder motorgeluid heeft een auto geen ziel, is de gedachte. Abarth moest het in het verleden juist van deze ‘petrolheads’ hebben, door auto’s te verkopen die het sportieve rijplezier met ploffende uitlaten, kermende banden en de geur van olie en benzine naar hoog niveau tilden. Maar nu wordt Abarth in een elektrische richting gedwongen. De bekende, op de Fiat 500 gebaseerde modellen met turbomotor zijn in Nederland zelfs al niet eens meer te koop.

Razendsnelle sprinter

De nieuwe Abarth 500e neemt het stokje vanaf volgend voorjaar over. Een model dat wel volgens bekend recept is gebouwd. Want ook nu weer is de Abarth gebaseerd op de Fiat 500. De elektrisch aangedreven Fiat 500e welteverstaan, die in 2020 voor het eerst op de weg verscheen. Vooralsnog komt de nieuwe Abarth 500e in één motorvariant. Met een vermogen van 155 pk levert de elektromotor 37 pk meer dan in de krachtigste Fiat 500e, het maximum koppel is met 15 Nm opgeschroefd naar een maximum van 235 Nm. Genoeg om de Abarth 500e in 7 seconden naar 100 km/h te laten sprinten. En daarmee zet hij de oude Abarth 595 met 165 pk sterke turbomotor op achterstand.

Abarth zegt dat de nieuwe 500e op de tussensprint zelfs aanzienlijk sneller is dan de 180 pk sterke 595 Competizione. Van 40 naar 60 km/h scheelt al een hele seconde. Logisch ook, want de Abarth 500e heeft zijn maximum koppel meteen paraat en hoeft bij lage toerentallen dus geen ‘turbogat’ te overwinnen - het tijdsbestek waarin de turbocompressor zijn laaddruk opbouwt. De snelle prestaties zullen beslist hun effect hebben op de actieradius. Abarth doet hier zelf nog geen uitspraken over, maar wanneer je veelvuldig gebruik maakt van het maximum vermogen, kun je ervan uitgaan dat de accu na zo’n 250 kilometer leeg is.

Klinkt als een echte Abarth

Een Abarth wil graag boven de grijze massa uitsteken en met de felgele lak van het introductiemodel gaat dat beslist lukken. De 500e staat op 18-inch wielen, gaat getooid met een indrukwekkende bodykit, heeft opvallende Abarth-stickers op de flanken en draagt prominent de merknaam Abarth op de neus en de achterklep. Ook vanbinnen hebben de Abarth-ontwerpers zich uitgeleefd, met fijne kuipstoelen die zijn bekleed met stroeve alcantara, een synthetische suède. Een materiaal dat ook voor het sportstuur en het dashboard is gebruikt. Het digitale instrumentarium en centrale aanraakscherm van het multimediasysteem onthalen je met de Abarth-schorpioen en de merknaam in felgeel.

Een belangrijk uiterlijk verschil ten opzichte van de oude benzine-Abarths, is natuurlijk het ontbreken van opvallende uitlaten in de achterbumper. De auto is elektrisch, dus wat moet je ermee? Tijdens de ontwikkeling van de 500e, heeft Abarth echter veelvuldig aangeklopt bij trouwe klanten en goed geluisterd wat zij wilden. Ook al is de 500e elektrisch, er bleek grote behoefte te bestaan aan een soortgelijke geluidsbeleving als in hun benzine-Abarths. Daarom hebben de Italianen een sound-generator in de auto verwerkt, die kunstmatig het diep brommende geluid van een sportieve turbomotor nabootst en de adrenaline door aderen van de ‘petrolhead’ moet laten kolken. Je hoort het geluid niet alleen ín de auto, maar ook daarbuiten – en goed ook!

Scorpionissimo: vanaf 44.000 euro

Wanneer de Abarth 500e omstreeks maart, april in de Nederlandse showrooms verschijnt, wordt hij in eerste instantie alleen als zeer complete, gelimiteerde Scorpionissimo uitgeleverd. Deze introductieversie heeft alles standaard wat straks op de ‘normale’, minder compleet uitgevoerde versies tegen meerprijs besteld kan worden. De Abarth 500e Scorpionissimo is nu al te reserveren, voor 44.000 euro. Wil je de versie met een elektrisch bedienbaar canvas vouwdak, dan ben je 3000 euro duurder uit.

De nieuwe 500e is slechts het begin van het elektrische nieuws. Abarth werkt momenteel keihard aan een tweede elektrisch model naast de 500e. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit een compacte SUV gaat worden, al is nog onduidelijk of hiervoor een bestaand Fiat-model al basis zal dienen of bijvoorbeeld de nieuwe Jeep Avenger. Van de 500e zelf kunnen ook meer (en goedkopere) varianten worden verwacht. Een woordvoerder van Abarth kan niet bevestigen of er ook andere vermogensvarianten van de 500e komen. “Maar je weet hoe het aanbod er in het verleden uitzag. De rest laat ik aan je eigen fantasie over,” zegt hij met een veelbelovende grijns op zijn gezicht.

