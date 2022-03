Deze auto reed twee miljoen kilometer met dezelfde motor en bak, dit is het geheim

Een Toyota Corolla uit 1993 heeft de kaap van twee miljoen kilometer gepasseerd. De auto is eigendom van een inwoner van Nieuw-Zeeland, die jaar in jaar uit bijna 5000 kilometer per week reed.

Volgens lokale krant Whanganui Chronicle importeerde krantenbezorger Graeme Hebley uit Upper Hutt de auto in het jaar 2000 uit Japan. De auto was toen zeven jaar oud en had al 80.000 kilometer gereden. Sindsdien heeft hij wekelijks ongeveer 5000 kilometer per week gereden tussen Wellington en New Plymouth voor zijn werk.

‘Toonbeeld van betrouwbaarheid’

De distributieriem van de auto is al bijna twintig keer vervangen, maar de motor, transmissie, carrosserie en aandrijflijn zijn volledig origineel. Volgens Hebley waren Toyota's uit de jaren 90 het toonbeeld van betrouwbaarheid, maar het echte geheim zit hem volgens de Nieuw-Zeelander in het bijna overdreven onderhoud van de Japanse auto. Vanwege het intensieve gebruik krijgt de auto om de twee weken een onderhoudsbeurt. ,,Anders was dit nooit gelukt", aldus Hebley.

Guinness Book of Records

Het Guinness World Record voor de meeste kilometers afgelegd door een niet-commercieel voertuig staat op naam van een Volvo P1800S uit 1966, bestuurd door de New Yorker Irv Gordon. De heer Gordon kocht de auto nieuw en reed er 3,2 miljoen mijl mee – oftewel 5,15 miljoen kilometer – tot aan zijn overlijden in 2020. Bij deze auto waren motor en bak tussentijds wel vervangen. In 2017 meldde Mercedes-Benz dat een 200 D uit 1992 een miljoen kilometer had gereden in Duitsland, met een van de eigen ingenieurs achter het stuur.

