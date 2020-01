Deze auto’s zijn het meest en minst schadelijk voor mens en milieu, aldus de VRT

VRAAG & ANTWOORD Waarom moeten elektri­sche auto’s zo snel zijn?

18 januari Elektrische, emissievrije auto’s zijn een zegen voor het milieu, maar door hun hoge gewicht en grote vermogen kunnen ze meer schade bij een ongeval aanrichten. Wanneer de tweedehandsjes straks in handen komen van jongelui die nu snelle, oudere BMW’s, Audi's en GTI’s rijden, voorzie ik meer verkeersslachtoffers. Is daar onderzoek naar gedaan? Waarom zetten fabrikanten niet meer in op zuinigheid en minder op sprintvermogen? –Erik Stoutjesdijk