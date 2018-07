Deze auto was tachtig jaar geleden al sneller dan een nieuwe Bugatti Veyron

Het had de snelste auto ter wereld moeten zijn, maar deze Mercedes heeft sinds 1939 nog nooit een meter gereden. Wel is de recordauto T-80 na acht decennia compleet gerestaureerd door het Mercedes Museum.

De auto heeft twaalf cilinders met een inhoud van 44 liter, is 3.500 pk sterk en haalt een topsnelheid van 650 km/u. Daarmee is deze 80 jaar oude Mercedes zelfs de huidige supercars zoals de Bugatti Chiron of de McLaren Senna te snel af.

Helaas heeft deze Silberpfeil die waarden alleen in theorie gehaald. De auto werd ontworpen de coureur Hans Stuck, in opdracht van luchtmachtgeneraal Ernst Udet. Het project werd uitgevoerd door ontwikkelingsingenieur Ferdinand Porsche, die destijds voor Mercedes werkte en nog geen eigen sportwagenmerk had opgericht.

De acht (!) meter lange eenzitter moest voor Mercedes en het Duitse Rijk het wereldsnelheidsrecord voor landvoertuigen verbreken, maar dat is nooit gebeurd omdat Duitsland op 1 september 1939 de Tweede Wereldoorlog begon.

De wereldrecords waren destijds in handen van de Britten: George Eyston kraakte op 19 november 1937 met 'Thunderbolt' de 500 km/u grens en John Cobb bereikte uiteindelijk een nieuw record van 595.04 km/u met de 'Railton Special'. Daardoor werd de geplande snelheid van 550 km/u aanvankelijk verhoogd naar 600 km/u en uiteindelijk zelfs tot 650 km/u.

