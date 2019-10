Deze bizarre auto is de zevende hemel voor bingewatchers

Een Hanare is in het Japans een apart huisje dat losstaat van het eigen huis, met een comfortabel interieur waarin je kan ontspannen. Een soort cottage dus. En dat belooft ook de Hanare – in wezen een elektrische minibus – te zijn. Bespaar je de moeite om te zoeken naar een klassiek dashboard, laat staan pedalen of een stuurwiel: deze autonome cocon (zonder voor- of achterkant!) is bedoeld om onze mobiliteit volledig opnieuw uit te vinden.