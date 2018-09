Deze elektrische auto eet 200 kilo ijs per dag

Als hij klaar is, moet de Cupra e-Racer uitkomen in het toekomstige elektrische e-TCR-kampioenschap voor toerwagens. De e-Racer is 680 pk en 960 Nm sterk, haalt 100 km/u in 3,2 seconden, 200 km/u in 8,2 seconden en heeft een topsnelheid van 270 km/u.