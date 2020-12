Deze elektrische auto's zijn nog leverbaar vóór 1 januari, dus bieden extra belastingvoordeel

Voor de zakelijke rijder die aan een nieuwe elektrische auto toe is, is 1 januari een belangrijke datum. Op die wordt de bijtelling voor elektrische auto's immers verhoogd van 8 naar 12 procent. Autoweek heeft een overzicht gemaakt van auto's die op dit moment nog leverbaar zijn.

Met nog 10 dagen te gaan begint de tijd serieus te dringen, maar toch is het ook nu nog mogelijk om een elektrische auto met 8 procent bijtelling te bestellen. Want al zijn de showrooms gesloten en is het jaar bijna voorbij, de autoverkoop gaat intussen wel door. Met proefritten en services aan huis weten autobedrijven om te gaan met de situatie , zeker als er elektrische auto’s in het spel zijn. Voor die auto’s is het immers van groot belang om ze zo snel mogelijk bij de klant te krijgen. Op 1 januari 2021 stijgt de bijtelling voor elektrische auto's van 8 naar 12 procent. Bovendien geldt de lage bijtelling dan tot een bedrag van €40.000, waar die grens dit jaar nog op €45.000 ligt.

Nu wil dat niet zeggen dat er na 1 januari geen mogelijkheden meer zijn. Voor de bijtelling is de Datum Eerste Toelating (DET) leidend, niet de datum van de tenaamstelling. Een auto die in 2020 een kenteken heeft gekregen geniet dus ook in 2021 van de huidige voordelen. Toch is het zaak om snel te handelen voor wie nog 8 procent bijtelling wil. De voorraad is beperkt, de vraag is (ondanks alles) groot.

De bevindingen van Autoweek zijn gebaseerd op de voorraden van de merken zelf. Een eventuele voorraad van een leasemaatschappij wordt hierin dus niet meegeteld. In het overzicht beperkt Autoweek zich tot auto’s van maximaal €60.000. Dat is meer dan de bijtellingsgrens van €45.000, maar de Tesla Model 3 en Polestar 2 hebben voldoende aangetoond dat dat de koper niet zal weerhouden. De enige uitzonderingen op de 60 mille-grens zijn een aantal exemplaren van de Tesla Model 3. Een Long Range met wat opties is nu eenmaal duurder, maar er is ook nog riant keuze uit minder dure exemplaren.

Ruim voldoende voorraad

De merken met ruim voldoende voorraad zijn Aiways, BMW (alleen i3), DS, Hyundai, Lexus, Mazda, MG, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Skoda, Smart en Tesla. Zo zijn van de Opel Corsa-e nog ruim 120 exemplaren vóór 1 januari leverbaar. De absolute voorraadkoning is echter Volkswagen. De hoeveelheid ID3’s die dat merk momenteel naar ons land haalt, is ongekend. Op het moment van schrijven staan er maar liefst 790 in Volkswagens online ‘Stocklocator’, dus wie er nog een wil, heeft uitgebreid de keuze.

Bij Kia is de situatie heel anders. Alleen van de e-Soul zou hier en daar nog een exemplaar bij een dealer kunnen staan, voor de e-Niro heeft de importeur geen hoop meer. Bij Polestar kun je het helemaal vergeten. Het kan daar nog tot half 2021 duren voordat een nu bestelde auto wordt afgeleverd en van enige voorraad is geen sprake. Wie toch graag in een Volvo-product wil rijden, kan nog wel een belletje wagen voor een Volvo XC40 P8 Recharge. De volledig elektrische XC40 is er pas net, maar toch staan er hier en daar nog wat exemplaren op een berijder te wachten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.