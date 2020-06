Deze elektrische SUV is ineens bijna een derde goedkoper: hoe kan dat?

De elektrische MG ZS is per direct 8000 euro goedkoper geworden. Daardoor kost de Chinese SUV niet langer 30.985 euro maar is hij verkrijgbaar vanaf 22.985 euro. Kleine kanttekening: de prijsverlaging is tijdelijk en geldt alleen voor privé-kopers.

Een deel van de lagere prijs is een direct gevolg van de subsidie die de overheid heeft ingevoerd. Om elektrische voertuigen (EV’s) aantrekkelijker en bereikbaarder te maken voor particulieren, geeft de regering 4000 euro korting op elke nieuwe elektrische auto die sinds 4 juni op kenteken is gezet. Voor gebruikte auto’s, mits gekocht bij een autobedrijf, geldt een korting van 2000 euro. De Nederlandse importeur van MG, de firma Van Mossel, verdubbelt de subsidie op nieuwe voertuigen met nog eens 4000 euro.

De verlaagde prijs maakt de ZS tot één van de voordeligste elektrische auto’s die je momenteel nieuw kunt kopen. Voor concurrenten die qua grootte vergelijkbaar zijn zoals de Hyundai Kona Electric, de Kia e-Niro en de Peugeot e-2008 geldt de aanschafsubsidie immers ook, maar dan nog begint de prijs van die auto’s al snel boven de 30.000 euro. Dat geeft de Chinese nieuwkomer (het van oorsprong Britse automerk MG maakt tegenwoordig deel uit van het grote autoconcern SAIC uit China) in elk geval qua prijs een flinke voorsprong op de concurrentie.

Volledig scherm De MG ZS EV. © Bart Hoogveld

Niet voor leaserijders

Voor zakelijke kopers geldt de lagere prijs niet, zo verklaart een woordvoerder van MG-importeur Van Mossel. ,,Mensen die de auto leasen profiteren momenteel immers al van het lagere bijtellingsniveau van 8 procent (in plaats van 22 procent voor niet-elektrische auto’s, red.) waarmee de auto al aantrekkelijk geprijsd is. Met deze prijsverlaging willen we vooral de verkoop stimuleren onder mensen die een ZS privé aanschaffen. Daar is de overheidssubsidie namelijk ook voor bedoeld.”

In principe is de extra korting op de MG beschikbaar ‘zo lang de voorraad strekt’, meldt Van Mossel. ,,We hebben heel wat exemplaren staan die direct uit voorraad leverbaar zijn. In de basis geldt de 8000 euro korting op auto’s die we voor 30 juni 2020 op kenteken zetten.” Maar wat als je net een MG ZS hebt gekocht voor het oude, veel hogere bedrag? ,,We hanteren met terugwerkende kracht dezelfde startdatum als de overheid, dus 4 juni, voor auto’s die voor die tijd zijn verkocht geldt de korting helaas niet. Overigens zijn er nog geen klanten teruggekomen met klachten over de prijsverlaging.”

Veel ruimte, weinig rijbereik

In de eerder uitgevoerde test van onze autoredactie viel de MG ZS al op vanwege zijn prijs, die ook zonder de extra korting redelijk gunstig is ten opzichte van de concurrentie. Verder overtuigt de SUV met zijn kwaliteitsindruk, een aantrekkelijk ruimte-aanbod en de puike resultaten in de botsproeven van Euro-NCAP. Het aantal kilometers dat je redt op een vol accupakket valt echter tegen (reken op zo’n 200 kilometer per laadbeurt, terwijl de fabriek 263 kilometer belooft), net als de snelheid waarmee de ZS tussentijds kan bijladen. In vergelijking met andere nieuwe elektrische auto’s hoor je bovendien wat meer rijgeluiden in het interieur, terwijl ook de elektromotor bovengemiddeld veel lawaai maakt.