Deze Ford Sierra uit 1987 gaat meer dan 135.000 euro opleveren

Het is dan ook niet zomaar een Sierra, maar de allereerste van in totaal 499 Sierra's Cosworth RS500. Vorig jaar werd al een exemplaar geveild voor 114.750 pond exclusief veilingkosten, oftewel 130.000 euro.

De kans is zeer groot dat dit exemplaar aanzienlijk meer gaat opleveren. Dat komt doordat het chassisnummer 001 is, het exemplaar dat de toon zette voor een van de meest gewilde performance-auto's van de jaren tachtig.

Homologatie

Met zijn 225 pk viercilinder was de Sierra Cosworth RS500 destijds namelijk een echte krachtpatser. De auto moest in een serie van minimaal vijfhonderd stuks gebouwd worden om te voldoen aan de homologatie-eisen van de FIA. Daarmee is dit een nog specialer model dan de normale RS Cosworth.

Luchtinlaten

De RS500 had een grotere turbo, nog meer spoilers en een aantal extra's die in de wegvariant helemaal niet eens gebruikt werden: extra brandstofinjectoren en een betere brandstofpomp. Visueel wijkt de RS500 af van de gewone RS doordat de mistlampen in de voorbumpers vervangen zijn door luchtinlaten en op de achterklep bevindt zich een extra spoiler onder de spoiler van de standaard RS Cosworth.

Pre-productie

De te veilen auto is de eerste van vier pre-productiemodellen die zijn gemaakt om de krachtige motor en componenten te testen die moesten worden gemonteerd op een beperkte serie van 500 exemplaren. De auto heeft slechts 42.379 mijl gereden, wat neerkomt op gemiddeld slechts 1.367 mijlen per jaar.

