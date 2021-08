Deze iconische Peugeot 205 bracht meer op dan een nieuwe Porsche

De Peugeot werd in juli aangeboden op een veiling van het Franse veilinghuis Artcurial. De auto werd ingeschat op een waarde van tussen de 240.000 en 300.000 euro, maar werd toen niet verkocht. Volgens de Franse krant L’Argus is het na de veiling alsnog tot een deal gekomen.

De Peugeot 205 T16 is gespoten in de Pioneer-kleurstelling en werd ooit door Jean Todt, de toenmalige autosportbaas van Peugeot, aangeboden aan Jacky Setton, de voormalige baas van Pioneer France. Hij hield de auto tot 1992.

Deze Peugeot is een zogeheten homologatiemodel. Als een merk een rallymodel ontwikkelde, moest er verplicht een aantal straatversies worden gebouwd. Dit model uit 1984 is er daar een van. De auto is voorzien van een 200 pk sterke, centraal geplaatste turbomotor en vierwielaandrijving. In de jaren tachtig zijn er 219 wegvoertuigen geproduceerd om de homologatie van het rallymodel mogelijk te maken.