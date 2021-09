Deze landen hebben de beste en slechtste wegen van Europa

VRAAG & ANTWOORD ‘Wij hebben een groot gezin, wat is de beste ruime zevenzit­ter?’

4 september ‘Ons gezin bestaat uit twee volwassenen en vier kinderen van 12, 10, 5 en 3 jaar. We hebben nu een Renault Grand Scénic, maar de twee oudsten passen daar niet meer fatsoenlijk in. Is er een betaalbaar alternatief?’, vraagt lezer Jeroen Volker. ‘We stuiten in onze zoektocht alleen op een VW Caddy Maxi, tweedehands (bouwjaar 2018) met 26.000 kilometer op de teller.’