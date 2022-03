Deze Lynk&Co zelf testen? Doe mee met de grootste autotest van Nederland

TESTRIJDERS GEZOCHTHoe is het om te leven met een Lynk&Co? Die vraag gaat onze autoredactie de komende maanden beantwoorden, en wel met behulp van autorijdend Nederland. Elke Nederlander met een geldig autorijbewijs mag deze Lynk&Co 01 van ons lenen, in ruil voor een ongezouten oordeel.

De ervaringen van lezers van deze site die de auto in bruikleen hebben, verwerkt de autoredactie in verhalen en video’s die later dit jaar verschijnen. Autoredacteur Roland Tameling beheert de blauwe Lynk&Co de komende zes maanden en zorgt dat de auto naar zoveel mogelijk verschillende ‘gasttesters’ gaat. Het is de bedoeling om zo een zeer uitgebreid en uitgewogen praktijkoordeel te vormen over Lynk&Co, de 01 en het achterliggende concept van de relatief nieuwe fabrikant.

Het Zweeds/Chinese Lynk&Co, een zustermerk van Volvo, biedt de auto immers niet aan op een traditionele wijze. Tenminste, je kunt een 01 kopen voor 39.000 euro maar Lynk&Co heeft liever dat klanten een abonnement afsluiten waarmee zij de SUV huren tegen een vast bedrag per maand. Dan betaal je elke maand 500 euro en kan je in die periode 1250 kilometer (dus 15.000 per jaar) afleggen zonder meerprijs. Ook de verzekering, het onderhoud en eventuele pechhulp zitten al in dat bedrag, in tegenstelling tot de brandstofkosten overigens.

Volledig scherm Autoredacteur Roland Tameling deelt de Lynk&Co 01 de komende zes maanden zoveel mogelijk met lezers van deze site. Deelname is eenvoudig: mail naar auto@dpgmedia.nl © Pathos Studios

Daarnaast is het aanbod van Lynk&Co flexibeler dan bij andere fabrikanten die auto’s tegen een maandelijkse betaling aanbieden. Wie dat wil, kan het abonnement op de 01 elke maand opzeggen. Bij andere aanbieders zoals Volvo en Lexus geldt een langere opzegtermijn, terwijl je bij veel (privé-) leasecontracten zelfs jaren aan je auto vastzit. Die flexibiliteit slaat vooralsnog behoorlijk goed aan in Nederland; op dit moment hebben al meer dan vierduizend exemplaren van de plug-inhybride SUV een gebruiker gevonden, zo vertelt Tim Bleeker van het landelijke uitgiftepunt van Lynk&Co in Diemen.

Delen is het doel

Naast de abonnementsvorm heeft Lynk&Co diverse manieren ontwikkeld om de auto zoveel mogelijk te delen met andere mensen. Via een smartphone app en het systeem in de auto moet het bovengemiddeld eenvoudig zijn om de 01 uit te lenen aan vrienden, kennissen, familie, buren en zelfs aan mensen die je (nog) niet persoonlijk kent. Ook zo’n voorziening bestaat nog bijna bij geen enkele andere autofabrikant, in ieder geval niet op grote schaal. Dat vraagt om een uitgebreide praktijktest in de vorm van deze serie: ‘Leven met een Lynk&Co’.

Volledig scherm Tim Bleeker (r) beheert het uitgiftepunt van Lynk&Co in Diemen: 'Hier hebben al meer dan vierduizend Nederlanders een 01 opgehaald' © Roland Tameling

Meedoen is heel eenvoudig: je kunt de QR-code op de deuren of achterklep scannen wanneer je de auto tegenkomt, maar ook een mailtje sturen. Stuur die dan naar auto@dpgmedia.nl en meld daar in ieder geval de volgende gegevens in: je naam, volledige adres, telefoonnummer en wat je met de auto zou willen doen. Uiteraard springen de betrokken partijen zeer zorgvuldig met deze persoonlijke informatie om: je wordt alleen benaderd om de auto te lenen, en na de looptijd van deze serie worden gegevens niet bewaard of gedeeld met andere partijen.

Wanneer en hoe lang je de auto leent, stemmen we onderling met elkaar af. Hoewel het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten rijden met de auto, is het helaas onmogelijk om te garanderen dat iedereen die zich inschrijft ook echt aan de beurt kan komen. Om het eindresultaat zo relevant en interessant mogelijk te maken, staat het de redactie vrij om deelnemers wel of niet te selecteren. Deze personen krijgen dan vanzelf persoonlijk bericht.

Volledig scherm De Lynk&Co 01 is een ruime SUV die je met een maandelijks opzegbaar abonnement (€500 per maand) kunt rijden. Lezers van deze site kunnen zelf achter het stuur plaats nemen © Pathos Studios

Een kleine tegenprestatie

Deelname aan deze serie is overigens gratis: alleen de brandstof die je verbruikt moet je zelf betalen, naast onverhoopte bekeuringen en (parkeer-) boetes natuurlijk. Bij iedereen die een uitgebreide testrit gaat maken met de Lynk&Co, vraagt de autoredactie bovendien om een kleine tegenprestatie: voor elke dag dat je de 01 in je bezit hebt, stuur je ons twee foto’s en één korte video op waarin je jouw meningen en ervaringen deelt.

Denk daarbij vooral niet te moeilijk: je mag de foto’s en filmpjes gewoon met je telefoon maken, zo lang we maar kunnen zien wie de auto test en wat er goed, opvallend of juist minder sterk aan is. Het gaat ons om de echte meningen van consumenten, en uiteraard staat de redactie klaar om te helpen als dat gewenst is. De verzamelde beelden worden vervolgens verwerkt in producties voor de krant en de website, die uiteindelijk een goed en uitgebreid antwoord zullen geven op de vraag hoe het is om te leven met een Lynk&Co.

Zo doe je mee aan ‘Leven Met een Lynk&Co’:

Stuur een mailtje naar auto@dpgmedia.nl en meld daar in ieder geval de volgende gegevens in: je naam, volledige adres, telefoonnummer en wat je met de Lynk&Co 01 zou willen doen. Wanneer je wordt uitgekozen om mee te doen, krijg je vanzelf bericht (en een uitgebreide uitleg) van de autoredactie.

Volledig scherm De Lynk&Co 01 is een plug-inhybride SUV: wie het accupakket vol laadt, kan zo'n 70 kilometer elektrisch afleggen © Roland Tameling

