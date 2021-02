Deze man kocht in 2013 een Toyota, maar dat had hij beter niet kunnen doen

De koers van de bitcoin steeg deze week met ruim tien procent, waardoor de virtuele munt nu bijna 50.000 dollar waard is. Mensen die in het verleden hun bitcoins uitgaven aan bijvoorbeeld een andere auto, hebben nu ongetwijfeld een beetje spijt.

Autofabrikant Tesla investeerde onlangs 1,5 miljard dollar in de bitcoin, waardoor de koers plotseling steeg. Het merk wil de aanschaf van Tesla's mogelijk maken met de digitale munt, maar is daarmee minder uniek dan soms wordt gedacht. Autodealers en zelfs particulieren accepteren de digitale munt al jarenlang als betalingsmiddel voor goederen en diensten.

Gezien de recordprijs van de bitcoin is het interessant om terug te blikken op enkele van de meest opvallende auto gerelateerde aankopen die met bitcoin zijn gedaan. De meest opvallende aankoop was een tweedehands Toyota Prius, die iemand in 2013 kocht voor het equivalent van 48,5 miljoen dollar tegen de huidige koers.

1000 bitcoin voor een Prius

Eigenaar Michael Tozoni kocht de benzinebesparende Toyota in 2013, nadat de bitcoin een turbulent jaar had doorgemaakt. Hij legde 1000 bitcoin neer voor de auto. Tozoni kocht de 1000 digitale munten drie maanden eerder voor tien dollar per stuk en toen de koers in februari op 22 dollar stond, ontmoette hij een particuliere verkoper in Florida die bereid was zijn Prius te verkopen voor 1000 bitcoin, wat destijds gelijkstond aan ongeveer 22.000 dollar.

Begin december van datzelfde jaar zou die duizend bitcoin al meer dan 120.000 dollar waard zijn. Vandaag de dag is dat bedrag verveelvoudigd. Duizend bitcoin zou op het moment van schrijven meer dan 48 miljoen dollar opleveren. In 2019 zei Tozoni dat hij geen spijt had van zijn aankoop, maar gezien de nieuwe recordwaarden van de bitcoin, hebben we het gevoel dat hij er nu misschien toch anders over denkt.

