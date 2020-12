Deze nieuwe Lamborghini's klinken oorstrelend mooi

De ‘duurzaams­te autoweg van Nederland’ loopt tussen Delft en Zoetermeer

26 november De provinciale weg N470 tussen Delft en Zoetermeer is vanaf vandaag de ‘duurzaamste weg van Nederland’. Zo beschikt de vernieuwde N470 over een eigen, duurzame energievoorziening en groene bermen met inheemse bloemen. Stroom voor de wegverlichting en stoplichten wordt opgewekt met 220 zonnepanelen, die zijn verwerkt in een geluidsscherm bij Delfgauw.