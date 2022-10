Deze nieuwe SUV is ruim, duurzaam en heeft een rijbereik van 610 kilometer

De elektrische Polestar 2 heeft zich de afgelopen jaren ontpopt tot echte lease-lieveling. Nu wil het Zweedse merk meedoen met de grote jongens. De Polestar 3 is een grote vijfpersoons SUV met een actieradius van 610 kilometer, die zijn inzittenden flink in de watten legt.

Afgaand op de eerste foto’s zou je zeggen dat de Polestar 3 een lel van een auto is. Maar in de praktijk valt dat eigenlijk wel mee. Met een lengte van 4,90 meter is hij maar iets langer dan elektrische SUV’s als de BMW iX3 en Mercedes EQC, en op een millimeter na precies even lang als de Audi E-Tron. Dankzij zijn lange wielbasis biedt de Polestar 3 volop ruimte aan vijf inzittenden; de beenruimte op de achterbank is royaal en ondanks het vloeiend aflopende glazen dak, heb je toch voldoende hoofdruimte.

‘Eigen gezicht’

In tegenstelling tot de Polestar 2, die nog sterk doet denken aan de middenklassers van Volvo, heeft de nieuwe Polestar 3 meer een eigen gezicht gekregen, dat gebaseerd is op het design van conceptcar Precept. De zogenaamde Dual Blade-koplampen en gestroomlijnde voorspoiler boven op de neus, zijn bepalend voor het nieuwe familiegezicht van het Zweedse merk. Verder naar de achterkant springt de oplopende raamlijn in het oog, terwijl de scherp gelijnde achterlichten wat platter van vorm zijn dan in de Polestar 2.

Volledig scherm De Polestar 3. © Polestar

Altijd in verbinding

Vanbinnen is de Polestar 3 een oase van duurzame materialen, met bekleding van natuurlijk wol met een traceerbare herkomst en leer dat gecertificeerd is op het gebied van dierenwelzijn. Pvc-panelen, op basis van fossiele grondstoffen, ontbreken. Het dashboard heeft een prominent verticaal geplaatst display in het midden, dat geheel naar de wensen van de bestuurder kan worden geconfigureerd. Navigatie werkt via Google Maps, en je kunt zelfs video’s op YouTube bekijken terwijl je de accu’s oplaadt.

25 luidsprekers

Het infotainmentsysteem draait op nieuw ontwikkelde software en staat altijd in verbinding met de cloud. De displays ogen haarscherp en dankzij de snelle verwerking van de digitale gegevens garandeert Polestar een optimale communicatie. Ook de weergave van muziek op de audio-installatie van Bowers & Wilkins – die 25 luidsprekers telt – is loepzuiver. Alle sensoren en camera’s waarmee de vele veiligheidssystemen samenwerken staan in verbinding met dezelfde computer.

Volledig scherm De Polestar 3. © Polestar

In de Polestar 3 worden veiligheids- en assistentiesystemen van Volvo toegepast. De auto is onder meer voorzien van interieurradarsensoren die bewegingen van minder dan een millimeter kunnen detecteren, zodat je meteen gewaarschuwd wordt als je de auto wilt verlaten terwijl je kinderen of de hond er nog inzit. Het systeem is bovendien gekoppeld aan de klimaatbediening, waardoor de temperatuur aan boord van de auto gereguleerd wordt als er toch onverhoopt een dier of kind achterblijft.

Volledig scherm De Polestar 3. © Polestar

Performance Pack

De Polestar 3 beschikt over een indrukwekkende aandrijflijn. Deze is opgebouwd uit twee elektromotoren, die elk afzonderlijk vermogen leveren aan de individuele wielen op de voor- en achteras. De Polestar 3 is er aanvankelijk in twee vermogensvarianten. Standaard kun je putten uit een totaalvermogen van 490 pk en een maximumkoppel van 840 Nm.

Volledig scherm De Polestar 3. © Polestar

Als dat nog niet genoeg is, dan bestaat ook de mogelijkheid om tegen een meerprijs van 6600 euro het Performance Pack te bestellen. Hiermee wordt het vermogen opgeschroefd naar 517 pk en krijg je een koppel van 910 Nm, samen goed voor een acceleratie naar 100 kilometer per uur in 4,7 seconden. Zonder Performance Pack duurt die sprint 5 tellen. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 210 km/u.

Elektrisch platform van Volvo

De Polestar 3 staat op een nieuw platform dat door Volvo is ontwikkeld en ook als basis zal dienen voor de reeds aangekondigde XC90-opvolger, de volledig elektrische EX90. Het accupakket maakt integraal onderdeel uit van dit platform en vormt de vloer van de auto. Met een dergelijke constructie, die bijvoorbeeld ook door Tesla en de Volkswagen-groep wordt toegepast, kan heel efficiënt met de ruimte worden omgesprongen, terwijl het zwaartepunt van de auto laag blijft. En dat is weer gunstig voor de rijeigenschappen. Het accupakket van de Polestar 3 heeft een capaciteit van 111 kWh en kan met 250 kW worden opgeladen. Aan de snellader duurt het 30 minuten om het accuniveau van 10 procent weer op 80 procent te krijgen.

Volledig scherm Het interieur van de Polestar 3. © Polestar

Pas in vierde kwartaal 2023 in Nederland

De Polestar 3 is pas net officieel onthuld, maar kan meteen online gereserveerd worden. De prijs bedraagt 89.990 euro. De eerste exemplaren zijn overigens pas in het vierde kwartaal van 2023 op de Nederlandse weg te zien. De introductieversie van de Polestar 3 is standaard zeer compleet uitgevoerd. Luchtvering is standaard, maar ook het later optionele Pilot Pack en Plus Pack zitten bij de prijs inbegrepen. Het Pilot Pack bestaat uit uitgebreide bestuurdersassistentie met onder meer parkeerhulp en een head-up display.

Volledig scherm De Polestar 3. © Polestar

Het Plus Pack omvat het uitgebreide audiosysteem van Bowers & Wilkins (met een vermogen van 1750 watt), een interieursensor met luchtfilter, volledig duurzame bekleding, een verwarmde achterbank, een laadvloer met dubbele bodem, tassenhouder en 21-inch wielen. Kies je voor het Performance Pack (à 6600 euro) dan krijg je bovenop het hogere motorvermogen bovendien een onderstel met een sportievere afstemming, 22-inch wielen met sportieve Pirelli P Zero banden en goudkleurige interieurdetails en een zogenaamde range optimisation drive mode, die de airco terugschroeft om je actieradius te vergroten.

