Deze retro-moderne Porsche 935 gaat gewoon in productie

Het gebeurt niet zo heel vaak dat er een nieuwe Porsche wordt gepresenteerd zonder dat daar iets vooraf van uitlekte, maar dat was vandaag wel het geval met de 935, die werd onthuld tijdens Porsche Rennsport Reunion VI op het circuit van Laguna Seca in Californië. De auto is een verwijzing naar de legendarische 935 en wordt gebouwd in een gelimiteerde oplage van 77 stuks.

,,Weet jij wat het is?'' Zelfs echte Porsche-insiders hadden geen idee wat hen te wachten stond, direct na de opening van de zesde editie van de Porsche Rennsport Reunion op het circuit van Laguna Seca. Porsche had van over de hele wereld journalisten ingevlogen voor het evenement, maar het programma vermeldde alleen 'wereldprimeur', zonder enige nadere indicatie. Sommigen verwachtten de 911 Turbo Classic Series ‘Project Gold’, de recent gebouwde laatste 911 Turbo met luchtgekoelde 993-motor, die eind volgende maand door RM Sothebys wordt geveild tijdens de Porsche-veiling in Atlanta. Ja, die staat ook in Laguna Seca. Maar dat was niet de veelbesproken primeur. En evenmin de Speedster Concept, het studiemodel ter gelegenheid van het 70-jarig jubileum dat we al zagen bij de jubileumviering in Stuttgart in juni.

De primeur was nog veel spectaculairder. 'Oh, wow' was er uit vele monden te horen toen Mark Webber en Porsche-bestuurslid Detlev van Platen de auto op het podium onthulden, gevolgd door een luid applaus. Dat is geen wonder, want met de 935 heeft Porsche iets bijzonders en een echte verrassing gecreëerd. Meer specifiek Porsche Motorsport, want het was met name Porsche-sportdirecteur dr. Frank-Steffen Walliser, tevens verantwoordelijk voor de GT-auto’s in het Porsche-programma, die het project op gang bracht.

,,Het idee om zoiets te maken ontstond ergens in juni vorig jaar”, vertelt Walliser in gesprek met Porsche-website Vierenzestig.nl op Laguna Seca. ,,We zaten met een groepje mensen bij elkaar in de koffiehoek bij ons in Weissach, waar een tijdschrift op tafel lag met de 935 op de cover. ‘Waarom maken we zoiets niet weer eens’, was de vraag die toen al snel werd gesteld. En van het een kwam het ander. We zijn gaan kijken naar de haalbaarheid, er werd een kleine werkgroep in het leven geroepen en nu ongeveer een jaar geleden kregen we groen licht vanuit de raad van bestuur, zodat we aan het werk konden.”

Bijzonder is dat er tot op de dag van de onthulling niets over het model is uitgelekt, en dat ondanks dat er is getest op de eigen testbaan in Weissach en op de circuits van Adria in Italië en Oschersleben in Duitsland. ,,Testen in Weissach hoef je niet per se te doen als iedereen aanwezig is. Dat kan ook ’s avonds”, lacht Walliser. ,,En op circuits als Adria en Oschersleben is het ook redelijk makkelijk om ongemerkt te testen. Daar komen niet zoveel mensen. Op Monza hoef je niet met zo’n auto te gaan rijden, dan lekt het meteen uit. Daar zijn altijd wel mensen met foto- en filmcamera’s.”

Coureur Marc Lieb, die tegenwoordig bij Porsche Motorsport als hoofd Customer Racing actief is, nam een deel van het testwerk voor zijn rekening. Dat kan hij goed, niet alleen dankzij zijn ervaringen als rijder, maar ook met zijn achtergrond als ontwikkelingsingenieur. ,,Het is een echte blikvanger geworden”, zegt de Le Mans-winnaar. ,,Het is een mooie hommage aan de 70-jarige historie van Porsche. De auto ziet er sensationeel uit en hij rijdt ook nog eens heel erg goed. Een echte ‘trackday-auto’ voor onze klanten die plezier willen beleven op het circuit en iets moois in de garage willen hebben staan. Ik ben heel blij dat de reacties zo positief zijn.” In Laguna Seca waren er gelijk na de onthulling al een stuk of vijf, zes coureurs die naar Lieb kwamen met het verzoek om hun naam op de lijst te plaatsen. ,,Ik ben benieuwd hoeveel emails ik heb als ik maandag op kantoor kom”, aldus de rijder. Gevraagd naar wat hij het coolste detail van de auto vindt, aarzelt hij even: ,,Er zijn er meerdere. De sound is geweldig, hij klinkt fantastisch. De motor is iets bijzonders, maar ook het interieur vind ik heel mooi: de houten knop van de versnellingspook, dat soort kleinigheden.”

We vernamen dat Lieb bij testritten verklaarde dat de auto naar zijn zin voldoende vermogen had, iets wat je bij coureurs niet zo vaak hoort. ,,Nee, dat is echt zo, en dat is ook het mooie eraan. We leven in een tijdperk waarin de snelheden in de bochten steeds hoger worden, maar het tempo op de rechte stukken lager. Deze auto hebben we gemaakt met het idee dat je er misschien niet de allerhoogste bochtsnelheden mee bereikt, maat je er genoeg plezier mee beleeft en er ook genoeg vermogen is om op de rechte stukken hard te gaan. Als je op het gaspedaal trapt, dan gebeurt er ook echt iets.”

De Porsche 935 is gebaseerd op de 911 GT2 RS en is bedoeld voor clubsportevenementen en circuitdagen. Net als zijn historische voorganger heeft de 935 een carrosserie die grotendeels uit met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP) is opgetrokken. Door zijn langere gestroomlijnde achterzijde is de lengte van de 935 toegenomen tot 4,87 meter. In de breedte meet de exclusieve raceauto 2,03 meter.

Hommage aan Moby Dick

Zijn spectaculaire, aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie is volledig nieuw ontwikkeld en is een hommage aan de Porsche 935/78 Le Mans-racer uit 1978. Die werd door fans ‘Moby Dick’ genoemd vanwege zijn verlengde achterkant, de enorm verbrede carrosserie en zijn witte basiskleur. De opvallende luchtroosters boven de voorwielen van de nieuwe 935 – die ook te vinden zijn op de huidige Porsche 911 GT3 R-klantenraceauto – vergroten de neerwaartse druk op de vooras. Zijn 1.909 millimeter brede en 400 millimeter diepe achtervleugel zorgt voor een betere aerodynamische balans.

Veel exterieurdetails van de 935 verwijzen naar succesvolle racewagens uit Porsche’s lange en succesvolle autosportgeschiedenis. De ‘dichte’ lichtmetalen velgen grijpen terug op die van de 935/78, de verticale led-achterlichten op de achtervleugel komen van de 919 Hybrid LMP1, de buitenspiegels zijn overgenomen van de huidige Le Mans-winnende 911 RSR en de titanium uitlaatpijpen lijken op die van de Porsche 908 uit 1968.

Hout en carbon

Meer verwijzingen zijn te vinden in de cockpit. De schakelpookknop is van hout, net als in de Porsche 917, 909 Bergspyder en Carrera GT, en het koolstofvezel stuurwiel en het kleurenscherm erachter komen rechtstreeks uit de nieuwste 911 GT3 R. Standaard is de 935 uitgerust met een volledige rolkooi, race-kuipstoel en zespuntsgordel (een passagiersstoel is optioneel). Airconditioning zorgt ervoor dat het interieur koel blijft.

De nieuwe 935 wordt aangedreven door een 3.8-liter twinturbo zescilinder die grotendeels gelijk is aan de krachtbron in de straatlegale 911 GT2 RS. Het blok is gekoppeld aan een zeventraps Porsche Doppelkupplung-transmissie (PDK), die te bedienen is via schakelpaddles achter het stuur. Op de vooras heeft de 935 geventileerde en gegroefde stalen remschijven (diameter: 380 millimeter) met daaromheen aluminium monobloc remzadels met zes zuigers. Op de achteras zijn de schijven 355 millimeter groot en zijn de remzadels uitgerust met vier zuigers.

Net zoals de 911 GT2 RS is de 1.380 kilogram wegende Porsche 935 voorzien van Porsche Stability Management (PSM) met tractiecontrole en een antiblokkeersysteem (ABS). Met de zogenoemde ‘map switch’ kunnen deze assistentiesystemen afzonderlijk van elkaar worden ingesteld of zelfs helemaal worden uitgeschakeld.

De Porsche 935 kan per direct worden besteld en kost € 701.948 exclusief belastingen. Kopers ontvangen hun auto’s vanaf juni 2019 op exclusieve klantenevents.

Technische gegevens Porsche 935 (991.2)

Concept:

Niet-gehomologeerde eenzits raceauto op basis van de Porsche 911 GT2 RS (991.2)

Gewicht/afmetingen:

Gewicht: circa 1.380 kg

Lengte: 4.865 mm

Breedte: 2.034 mm (inclusief buitenspiegels)

Hoogte: 1.359 mm

Wielbasis: 2.457 mm

Motor:

6-cilinder boxermotor met bi-turbo-oplading, watergekoeld, 3.800 cc, boring: 102 mm, slag: 77,5 mm, vermogen: circa 515 kW (700 pk)

4 kleppen per cilinder met VarioCam Plus (traploze verstelling van de in- en uitlaatnokkenas)

Elektronisch motormanagement (Continental SDI 9)

DMSB-goedgekeurde 100 cell-katalysator

Achterdemper met twee centraal geplaatste uitlaatpijpen

Versnellingsbak:

Zeventraps PDK-transmissie met korte slag

Dubbelmassavliegwiel

Sperdiffentieel, geoptimaliseerd voor de racerij

Carrosserie:

Lichtgewicht carrosserie van composietmateriaal (aluminium en staal) met toegevoegde koolstofvezel- en Kevlaronderdelen voor een betere aerodynamica en stabiliteit.

Achtervleugel met geïntegreerde achterlichten

Vergrootte luchtinlaten vóór met geïntegreerde led-koplampen in vierpuntsdesign

Ontsnappingsluik in het dak (FIA Art. 275a)

Aerodynamisch geoptimaliseerde buitenspiegels

FT3-brandstoftank voorin (inhoud: 115 liter) met afsluitklep voor de brandstoftoevoer (FIA Art. 253), optioneel met sneltankkoppeling

Volledige veiligheidskooi

In lengte verstelbare Recaro-racekuip (FIA-standaard 8862/2009) met zespuntsgordel

Pneumatische krik met drie steunpunten

Brandblussysteem met elektronische activering

Wielophanging:

Vooras: McPherson, gesmede draagarmen, versterkte stuurstangen, instelbare schokdempers, stabilisatorstang, geoptimaliseerde stijfheid met high performance kogellagers, elektromechanische stuurbekrachtiging met variabele overbrenging

Achteras: McPherson, gesmede draagarmen, stabilisatorstang, geoptimaliseerde stijfheid met high performance kogellagers

Remmen:

Gescheiden remsystemen voor- en achteras, instelbare rembalans

Vooras: Geventileerde stalen remschijven, diameter: 380 mm, aluminium monobloc remzadels met zes zuigers, raceremblokken, geoptimaliseerde koeling

Achteras: Geventileerde stalen remschijven, diameter: 355 mm, aluminium monobloc remzadels met vier zuigers, raceremblokken, geoptimaliseerde koeling

Elektrisch systeem:

COSWORTH ICD-instrumentencluster met geïntegreerde datalogger, sport Chrono-timer en turbodrukmeter

Verwijderbaar multifunctioneel CFK-stuurwiel met pitstraatbegrenzer

Porsche Stability Management (PSM) met ABS, tractiecontrole en ESP (volledig uit te schakelen)

Middenconsole met schakelaar om ABS, ESC en TC in te stellen en knop om te kiezen uit bandendiameterpresets

Porsche Track Precision Race App

Geïntegreerde ‘lap trigger’

Lichtgewicht lithium-ionbatterij, 60 ah, beschermd tegen lekken

Hoofdstroomschakelaar in de cockpit en aan de buitenkant (links van de voorruit)

Bandenspanningsmeetsysteem (TPMS)

Airconditioning

Wielen/banden:

Vooras: Gesmede lichtmetalen velgen uit één stuk, 11,5J x 18 offset 15,3, centrale wielmoer, Michelin-transportbanden 29/65-R18

Achteras: Gesmede lichtmetalen velgen uit één stuk, 13J x 18 offset -10, centrale wielmoer, Michelin-transportbanden 31/71-R18

Carrosseriekleur:

Standaard: Agaatgrijs, waterbasis, optioneel: Martini-kleuren

Prijs:

701.948 euro exclusief belastingen. Levering vanaf juni 2019