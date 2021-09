Deze speelgoed-Ferrari is duurder dan een nieuwe Porsche Taycan

De Ferrari 250 Testa Rossa uit eind jaren 50 is een van de allerduurste auto’s ooit. Wie nu een van de overgebleven exemplaren wil bemachtigen - als er al één aangeboden wordt - is tientallen miljoenen euro’s kwijt. De open racer is nu echter opnieuw in productie gegaan. Dat wil zeggen: Ferrari bouwt 299 exemplaren van een volledig elektrische Testa Rossa die 75 procent zo groot is als het origineel. Een rijdend 3,1 meter lang schaalmodel, dat de Testa Rossa J heet. De ‘J’ staat voor, je raadt het al, ‘Junior’.