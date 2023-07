Deze spullen moet je uit je geparkeerde auto halen tijdens de hitte

De zon schijnt deze zomer weer op volle kracht en daar moeten we ook in de auto rekening mee houden. Sommige spullen kan je maar beter uit je geparkeerde wagen halen, want ze kunnen voor problemen zorgen.

Op warme dagen kunnen we tijdens het rijden in de hitte de auto lekker koel houden met de airco. Maar staat de auto stil, dan lopen de temperaturen snel op. In pakweg tien minuten kan op een mooie zomerdag de temperatuur al gemakkelijk ver boven de 40 graden komen. Als je uitstapt, ook al is het voor korte tijd, moet je natuurlijk kinderen en dieren meenemen. Maar hen niet alleen, ook deze voorwerpen kun je beter uit je hete auto halen.

Elektronica met batterijen

Als je een apparaat met batterijen langer dan zo’n twee uur in een extreem hete auto laat liggen, kan dit de levensduur van de batterij permanent verkorten. Maar bovendien raken door de hitte ook andere delen van het apparaat beschadigd, waaronder het lcd-scherm, de plastic behuizing en de lijm die het apparaat bij elkaar houdt. Dit geldt voor smartphones, tablets, laptops en veel meer elektronische apparaten. En denk daarbij ook aan de powerbank - die houdt het ook liever koel. Heb je een los navigatieapparaat? Dat kun je in de zonnige auto ook beter buiten de directe zonnestralen opbergen.

Deodorant (en andere spuitbussen)

Een deodorant met roller levert in een warme auto geen gevaar op. Dat is gewoon een vloeistof die met het balletje op de huid wordt gebracht. Maar laat zeker geen spuitbus achter in je auto als die heet is, niet in direct zonlicht maar ook niet in het dashboardkastje. De hitte kan de druk verhogen en de fles laten ontploffen. Onnodig te zeggen dat dit erg gevaarlijk is, vooral als je in de auto zit of rijdt. Doe anders je deodorant in de kofferbak, die heeft minder last van de hitte.

Aansteker niet achterlaten

Het lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is belangrijk om te onthouden: een aansteker in je auto achterlaten kan extreem gevaarlijk zijn. Vooral als hij in direct zonlicht ligt, kan een aansteker exploderen bij extreme hitte. Daarmee kan dus je auto in brand vliegen. Wat je dan best met een aansteker doet? Neem hem mee in je tas of in je zak om elk risico te vermijden. Oh, en laat ook je bril niet op het dashboard liggen, want de zon die door de brillenglazen schijnt, kan brand veroorzaken.

Blikjes frisdrank

Het is belangrijk om op hete dagen je dorst te lessen in de auto. Maar geef dan de voorkeur aan een fles water boven blikjes. Niet alleen omdat het beter is voor je gezondheid, maar vooral omdat het minder gevaarlijk is. Net als een spuitbus kan een blikje met frisdrank ook exploderen bij blootstelling aan hoge temperaturen. Het levert geen brandgevaar op, maar de cola of andere frisdrank zit dan overal.

Over dat flesje water gesproken: zorg dat het uit de zon blijft. Het water in het flesje werkt als een vergrootglas voor de zonnestralen. En die kunnen - hoe klein die kans ook is - ook weer brand veroorzaken in je auto. Dus als je uitstapt, neem dan je fles water mee, of ruim die anders op.

Nagellak geeft ook risico bij hoge temperaturen

Tot nu toe ging het vooral over producten die onder druk staan. Maar ook voorwerpen zonder druk kun je beter uit je auto meenemen. Bijvoorbeeld nagellak. Door de hoge temperaturen vallen de verfdelen uit elkaar. Bovendien kan door de temperatuur het flesje barsten. En probeer dát dan maar eens schoon te maken!

