Deze straat-legale Mexicaan komt naar Nederland

Vuhl, een kleine specialist uit Mexico-Stad, presenteerde zes jaar geleden zijn eerste auto; een 288 pk sterk model met de naam 05. In 2016 kreeg die auto een overtreffende trap in de vorm van de 05 RR. Dat studiemodel, met liefst 385 pk aan vermogen, is nu omgetoverd tot productieversie en zal hier worden verkocht.