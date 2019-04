Deze tien benzineauto's zijn het allerzuinigst in de praktijk

Vraag & Antwoord Koppelt mijn Renault de aandrij­ving los?

28 april Klopt het dat de automaat van mijn Renault Scénic de aandrijving ‘neutraliseert’ als ik op de rem trap? Pas als ik de rem één seconde loslaat, begint de auto te ‘kruipen’. Als dat zo is, betekent het dat er geen risico op een slippende koppeling (extra brandstof) of slijtage is. Klopt dat? -Inge Havenaar