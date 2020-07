Deze ‘uitverkochte’ Bugatti van 30.000 euro is toch weer te koop

Dit is de duurste stad ter wereld om je auto op straat te parkeren

25 juli Amsterdam is ook dit jaar wereldwijd de duurste stad om je auto op straat te parkeren. Een uurtje parkeren kost hier 7,50 euro. Londen staat op plek twee met een uurtarief van 5,83 euro en Utrecht op plaats drie met 5,53 euro per uur. Amsterdam heeft echter niet de hoogste gemiddelde parkeertarieven. Die eer is voorbehouden aan New York.