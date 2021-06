Deze vermorzelde eend krijgt na de storm in Leersum een tweede leven

Het Eenden Museum van Edwin Groen in het Noord-Hollandse Andijk neemt de 2CV tegen een redelijke vergoeding over, vertelt eigenaresse Joke Kuiper.

Boom op eend

De vrijdag dat Leersum door de valwind werd getroffen, stond de 42 jaar oude Bernadette voor de moderne woning. De bezittingen van Kuiper werden door zes omvallende bomen geraakt, een daarvan landde op de eend.

Kuiper: ,,We vroegen ons afgelopen zaterdag af wat we met Bernadette zouden gaan doen. Restaureren is geen optie. Er had zich al een bedrijf gemeld dat sportwagens bouwt op het chassis van oude eenden, maar dan blijft er dus niks over van Bernadette.’’

Haar man opperde om bij het Eenden Museum in Andijk te gaan kijken. Het museum is alleen op de laatste zondag van de maand open en dat bleek toevallig de volgende dag te zijn. ,,Toen we daar kwamen was de eigenaar verrast. Hij had net het verhaal van Bernadette van andere mensen te horen gekregen en had meteen gezegd: ‘Die eend moet ik hebben’. En toen stonden wij opeens voor zijn neus.’’

Fatale boom

Deze of volgende week komt Groen met de autoambulance de kant van Leersum op. ,,Hij wil de omgeving bekijken en een stuk van de fatale boom meenemen voor in het museum met zo’n 350 andere eenden.’’

Al met al is het de juiste plek voor hun Bernadette, aldus Kuiper. ,,Ze blijft op deze manier bestaan en als we in de buurt zijn kunnen we bij haar langsgaan. De kleinkinderen hebben ook al gezegd dat ze er naar toe willen.’’

Zo keert heel langzaam weer het normale leven terug in Leersum, zegt ze. ,,Maar rustig is het nog niet. Een aantal bomen met een rode stip moet alsnog om. Daar zijn ze vandaag mee begonnen.’’

