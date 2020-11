Deze vier auto's zijn het populairst bij katalysatordieven

Vorig jaar verzesvoudigde het aantal diefstallen van katalysatoren in Engeland ten opzichte van een jaar eerder. Er kwamen 13.000 aangiftes binnen. Volgens de Britse verzekeraar Admiral was tijdens de coronaperiode in het voorjaar sprake van dalende cijfers, maar steeg het aantal diefstallen weer fors toen de maatregelen werden versoepeld. Over de Nederlandse situatie zijn nog geen cijfers beschikbaar, maar ook hier stijgt het aantal diefstallen en worden de dieven steeds brutaler.

De diefstallen worden vooral gepleegd door Oost-Europese bendes. Ze krijgen 50 tot 100 euro per katalysator. Gespecialiseerde bedrijven halen vervolgens het frame eruit en zijn vooral geïnteresseerd in het flinterdunne laagje platina en palladium. Deze edelmetalen zorgen ervoor dat de schadelijke uitlaatgassen van de motor niet in het milieu komen, maar zijn ook veel geld waard. De prijs van een kilo palladium is in vijf jaar tijd verviervoudigd en bedraagt nu rond de 55.000 euro. Katalysatoren bevatten ook goud en rodium.