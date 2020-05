Deze ‘Volvo’ was ten dode opgeschreven (maar toen kwam Polestar)

Het scheelde weinig of de peperdure Polestar 1 was nooit op de weg verschenen. Het model dreigde te eindigen als stoffig studiemodel van Volvo, maar staat nu klaar als het begin van een compleet nieuw automerk. Dit is de opmerkelijke geschiedenis van een spraakmakende sportcoupé die je in je hart wilt sluiten, maar die ook op twee gedachten hinkt.

,,Als we deze auto als Volvo op de markt hadden willen brengen, was hij nooit op de markt gekomen.” Je moet deze ietwat cryptische opmerking van Polestar-CEO Thomas Ingenlath misschien een paar keer lezen voordat je hem begrijpt, maar hij klopt als een bus. De Polestar 1 begon zijn leven namelijk in 2013 als de Volvo Concept Coupé, een sierlijk getekende blauwdruk voor het huidige Volvo-design. Ondanks de vele lovende reacties op dat studiemodel was de kans groot dat het Zweedse merk de coupé nooit in productie zou nemen, omdat ‘typische Volvo-kopers nu eenmaal eerder kiezen voor een stationwagen of een SUV.’ De Concept Coupé leek zijn dagen te gaan slijten in het Gotenburgse Volvo-museum. Mooi, maar onhaalbaar.

Volledig scherm De Polestar 1 werd in 2013 al eens eerder geboren als de Volvo Concept Coupé, een modern eerbetoon aan de klassieke P1800 © Volvo

Maar nu, zo’n zeven jaar later, is de auto tóch realiteit. Alleen niet als Volvo, maar als het eerste model van zustermerk Polestar. Vroeger maakte dat bedrijf sportievere versies van familie-Volvo’s, tegenwoordig richt het zich op ‘performance-modellen met elektro-aandrijving’ en daar is deze Polestar 1 het eerste voorbeeld van. Aan performance geen gebrek: een tweeliter benzinemotor en twee elektromotoren schoppen het samen tot 609 pk (447 kW) en een immense trekkracht van 1.000 (ja, duizend…) Newtonmeter.

Helemaal elektrisch is hij dus niet: volgens de fabriek haalt de plug-inhybride Polestar zo’n 125 kilometer op een vol accupakket, daarna gaat de benzinemotor aan het werk. Later dit jaar verschijnt de Polestar 2 (een middelgroot model, ongeveer vergelijkbaar met de Volvo XC40) en die is wél helemaal elektrisch, net als de grotere SUV – de Polestar 3 – die nog later volgt.

Volledig scherm BEESD - Polestar 1 voor Persgroep autotest van Roland Tameling. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Uitzonderlijk in de details

Hoewel de 1 dus officieel geen Volvo is, ziet hij er wel zo uit. Het is zelfs een overduidelijke hommage aan de klassieke P1800 uit 1961! Polestar monteert weliswaar een andere grille en eigen logo’s, maar hier staat niet meteen een auto van een nieuw merk. Een gemiste kans, al claimt Polestar dat ‘de herkenbare Volvo-trekjes juist vertrouwen geven aan mogelijke klanten’. In werkelijkheid kost het simpelweg te veel om een model ingrijpender te veranderen, die moeite zal het merk nooit terugverdienen.

Daarom zie je in deze Polestar ook een dashboard dat nagenoeg identiek is aan dat van diverse Volvo’s. Er zijn slechtere bronnen om uit te putten, maar dat leentjebuur zorgt er ook voor dat de ‘One’ niet overal zo uniek voelt en oogt als je hoopt voor de 159.500 euro die hij kost. Ja, over die prijs hebben we het straks nog…

Je ontdekt pas hoe uitzonderlijk de Polestar is zodra je zijn details bestudeert. De uitdagende heuplijn in de reflectie van de buitenspiegels. Dat heeft geen enkele Volvo. De chroomkleurige afwerking achter het piepkleine achterbankje, waar kinderen van 1,45 meter overigens nauwelijks kunnen zitten: vind je niet in een S60. Het verlichte ‘poolsterretje’ dat in het glazen dakraam verschijnt in het donker, de achter plexiglas tentoongestelde stekkers van het hybride systeem in de bagageruimte, de handgrepen die tijdens het rijden wegzinken in de portieren. Polestar. De oranje-gele ventieldopjes, het subtiele achterspoilertje dat elektrisch tevoorschijn komt boven de 100 kilometer per uur, het CFRP in het chassis en het plaatwerk. Dat heeft alleen deze Polestar.

Volledig scherm Polestar-theater: de stekkers van het hybridesysteem zijn zichtbaar in de achterbak. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Overigens is dat CFRP geen detail, maar de voornaamste oorzaak van de belachelijke aanschafprijs van deze coupé. De afkorting staat voor Carbon Fibre Reinforced Plastic, ofwel met koolstofvezel versterkte kunststoffen, en duidt op het materiaal in delen van het koetswerk en de onderhuidse structuur van de auto. Koolstofvezel is enorm duur en ingewikkeld te verwerken, maar ook super sterk en licht. Het scheelt 230 kilo ten opzichte van een carrosserie van staal en aluminium en bij een wagengewicht van 2.350 kilo is elke besparing meegenomen. Belangrijker nog: dankzij CFRP ligt het meeste gewicht (accu’s, motoren, enzovoorts) laag bij de grond, en dat voel je in elke bocht.

Volledig scherm BEESD - Polestar 1 voor Persgroep autotest van Roland Tameling. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Wel Volvo, geen Volvo

Als een merk zich sportiever wil neerzetten, wil je dat het liefst in elke vezel van een model voelen. Helaas gaat de Polestar op dat vlak de mist in: hij stuurt als een Volvo. Wat zwaar en gevoelloos, zonder veel directheid, een helder gevoel of gretige reacties. Dat is prima in een familie-stationcar of directielimousine, maar in een Polestar wil je voelen dat de auto er zin in heeft! Jammer genoeg moet je in de 1 naar verhouding te veel aan het stuurwiel draaien om hem een bocht door te krijgen, het enthousiaste gevoel dat een sportieve grand tourer zou moeten bieden blijft uit.

Het teleurstellende stuurgevoel is helemaal een domper als je weet hoe práchtig deze auto door bochten gaat. De gewichtsverdeling is vrijwel ideaal verdeeld over de voor- en achteras, waardoor je vrijwel nooit last hebt van de vele kilo’s: de 1 glijdt nauwelijks over zijn (enorm brede) voorbanden weg, gedraagt zich heel neutraal en geeft veel vertrouwen om met vol vermogen door te denderen naar de volgende bocht.

Volledig scherm In snelle bochten geeft de loodzware Polestar 1 verrassend veel vertrouwen. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

De handmatig instelbare dempers bij de voorwielen zijn vooral een gimmick – dat pas je waarschijnlijk één keer aan – maar zet ze wat strakker en de Polestar blijkt een meer dan capabele machine op snelle landweggetjes. Zo wendbaar en speels als een Porsche 911, Mercedes-AMG GT of Jaguar F-Type wordt hij niet, maar dat soort auto’s zal een kluif hebben aan z’n indrukwekkende prestaties. In de Polestar profiteer je namelijk maximaal van de krachtige elektromotoren die ogenblikkelijk reageren, zeker bij het verlaten van een bocht. Tot het accupakket leeg is, welteverstaan…

Volledig scherm Van soepel naar steviger: de dempers van Ohlins zijn handmatig te verstellen. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Zeldzaam in Nederland

Die krachtige aandrijflijn, de aparte details, het oogverblindende design, het gebruik van exotische materialen: het laat allemaal zien waar het naar toe moet met Polestar in de toekomst. De Polestar 1 moet ons lekker maken voor de andere modellen die komen en dat lukt hem heel aardig. Hij is schrikbarend duur, onvoorstelbaar onpraktisch en volledig onbereikbaar voor normale stervelingen, maar het feit dat deze auto überhaupt bestaat verdient een pluim. Liever op de weg dan in een Zweeds museum…

Overigens is de kans dat je hem in levenden lijve tegen zult komen bijna net zo klein als de mogelijkheid dat je hem zelf kunt betalen, want Polestar maakt niet meer dan 1.500 exemplaren. Zeker twaalf daarvan, zo verzekerde de vaderlandse importeur ons, worden afgeleverd aan Nederlandse klanten. Nu maar hopen dat die mensen hun exclusieve, gelimiteerde verzamelstuk niet in hun garage laten verstoffen.

Volledig scherm Polestar 1: hele grote wielen, gekleurde ventieldopjes en bijzondere materialen. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Volledig scherm Het dashboard stamt - op wat logo's na - volledig uit bestaande Volvo-modellen. FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld

Volledig scherm De twee achterstoeltjes kun je beter zien als een extra bagageruimte. Zelfs kinderen kunnen er nauwelijks zitten... FOTO BART HOOGVELD © Bart Hoogveld