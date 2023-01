Deze vuilniswagens wegen 17 ton, rijden op waterstof en zijn ‘extreem stil’: ‘Mensen zijn verbaasd’

mijn allessie De Plymouth van Arie is een geliefde figurant tijdens filmopna­mes

De Plymouth Special De Luxe van Arie van der Burg (82) zou morgen zomaar kunnen opduiken in de eerste aflevering van de NPO-serie De Stamhouder. Zijn klassieke Amerikaan uit 1948 is namelijk gebruikt als decor tijdens de opnames. Nu kan hij als ‘baasje’ alleen nog maar hopen dat zijn Allessie er niet uit is geknipt.

