Deze zevenzitter is in alles net even beter dan je verwacht

AutotestDacia heeft goud in handen met de nieuwe Jogger. De spotgoedkope, maar bijzonder ruime zevenzitter heeft eigenlijk geen concurrenten en is in alles net even beter dan je verwacht.

Dacia is in 1966 opgericht in Roemenië met één duidelijk doel: moderne, betrouwbare en betaalbare auto’s maken voor de inwoners van Roemenië. Het duurde echter nog tot 1999 voordat Dacia daarin slaagde, want tot die tijd produceerde het merk decennialang vooral klungelige klonen van de Renault 12, een model dat dateert uit de jaren 60.

Volledig scherm Dacia Jogger © Dacia

In 1999 nam Renault Dacia over en zo begon een nieuw tijdperk, met meer aandacht voor kwaliteit en authentiek design. In 2005 werd de Logan geïntroduceerd als goedkope budgetauto, gebaseerd op bewezen Renault-techniek. De auto kostte destijds 5000 euro en deed het uitstekend. Sinds die tijd is het credo ‘veel voor weinig’ en volgden auto’s als de Sandero, Logan MCV, Dokker, Duster en Lodgy, al dan niet als ruigere Stepway-uitvoering.

Populair bij particuliere koper

Bijna 80 procent van de verkoop komt op het conto van particuliere kopers. De Dacia Sandero en de Dacia Duster waren jarenlang de meest particulier gekochte auto’s van heel Europa. Ook in Nederland doet Dacia het meer dan goed. Het was vorig jaar het snelst groeiende merk met een verkoopstijging van 46 procent in een dalende markt. Dat komt vooral door de relatief lage prijs van de modellen.

De nieuwe zevenzitter Jogger vormt hierop geen uitzondering. Het model biedt een leuke vormgeving, veel binnenruimte en meer dan acceptabele prestaties en bouwkwaliteit. Dankzij de dakrails, 16 inch wielen met grote banden en wielkastranden heeft de auto een robuuste uitstraling.

Volledig scherm Dacia Jogger © Dacia

Wanneer de Jogger je ergens bekend voorkomt, kan dat kloppen. De gehele voorzijde tot aan de voorste deurstijl is identiek aan de bestaande Sandero Stepway. Feitelijk is daarachter gewoon een compleet nieuwe auto geplakt en het grappige is dat je de overgang in het dak boven de deurstijl gewoon nog kunt zien zitten. De Jogger is wel een stuk hoger dan die Sandero (+10 centimeter) en ook maar liefst 45 centimeter langer. Ook is de afstand tussen de voor- en achterwielen 29 centimeter gegroeid.

Oppassen als je bank terugklapt

Deze grote wielbasis zorgt niet alleen voor veel ruimte op de achterbank, maar maakt tevens een groter achterportier mogelijk, wat het instappen voor achterpassagiers vereenvoudigt. Door de tweede zitrij in twee ongelijke delen naar voren te klappen kun je met enige moeite de twee achterste zitplekken bereiken. Eenmaal geïnstalleerd - pas op, want de terugklappende tweede zitrij kan als een soort ‘voetenguillotine functioneren’ - valt op dat je helemaal achterin zelfs beter zit dan bij enkele concurrenten op de tweede zitrij. De derde zitrij is daarmee niet alleen geschikt voor kinderen en ondermaatse volwassenen, want personen tot 1,85 meter lengte kunnen hier prima uit de voeten.

Volledig scherm Dacia Jogger © Dacia

Als zevenzitter is er nog 160 liter aan bagageruimte over. Dat is niet riant en daarom is er ook een dakkoffer leverbaar die eenvoudig op de modulaire dakrails van de Jogger gemonteerd kan worden. Wanneer enige tijd geen halve elftallen tegelijk hoeft te vervoeren, kun je de derde zitrij omklappen of compleet verwijderen. Dat leidt tot respectievelijk 506 en 774 liter aan kofferruimte achter de tweede rij. En wanneer de tweede zitrij vervolgens wordt omgeklapt naar de voorstoelen, kan de Jogger dankzij een tot 1819 liter gegroeide laadruimte zelfs dienst doen als verhuiswagen.

Geen budget-uitstraling

Voorin herkennen we het dashboard uit de Sandero. De zithouding, de bedieningselementen, het dashboard, het infotainment nam Dacia één op één over uit dat zustermodel, wat ervoor zorgt dat de Jogger onmiddellijk vertrouwd aanvoelt. Het is tevens de reden dat Dacia de vanafprijs zo laag kon houden. Het knappe is dat de Jogger nergens de uitstraling van een budgetmodel heeft, iets wat in het verleden nog wel eens het geval was. De zevenzitter voelt en oogt op alle punten meer dan acceptabel. De vormgeving is bovendien modern, zowel binnen als buiten, en de ergonomie dik in orde.

Volledig scherm Dacia Jogger. © Dacia

Het rijden zorgt niet echt voor verrassingen. De Jogger helt wat over in de bochten, de versnellingsbak voelt niet supersolide aan en de besturing is wat licht en gevoelloos, maar de algehele indruk is goed. De driecilinder motor moet er soms hard aan trekken en begint dan ook wat te grommen, maar dankzij de turbo komt ‘ie er wel, ook met zeven personen. Diezelfde turbo mag zijn werk wel wat verfijnder doen trouwens, want vooral bij snelwegsnelheden doet-ie wat onbeholpen zijn werk. Daardoor is het lastig om een constante snelheid aan te houden. Verder zijn de remmen uitstekend op hun taak berekend en het windgeruis blijft binnen de perken.

Gordijnairbags en hill-start assist

Dat de auto gebouwd is met kostenbesparing in het achterhoofd merk je eigenlijk alleen aan de wat blikkerig aanvoelende deuren en goedkopere materialen, maar echt goedkoop voelt het nooit. Het zijn bovendien kleine offers die kopers van grote gezinnen én liefhebbers van sport en buitenleven graag brengen, want voor een auto met zeven zitplekken en zo veel binnenruimte betaal je bij de concurrentie vele duizenden euro’s meer.

Volledig scherm Dacia Jogger © Dacia

Ook op veiligheid is niet bespaard. Zaken als noodremassistentie, gordijnairbags voor en achter en een zogeheten ‘hill-start assist’ die helpt bij wegrijden op een helling, zijn standaard. Voor de aandrijving kun je kiezen voor een nieuw ontwikkelde TCe 110 benzinemotor en de TCe 100 Bi-Fuel, die ook op lpg kan rijden. Beide zijn 1,0 liter driecilinder motoren, waarbij de 110 en 100 staan voor het vermogen. Het brandstofverbruik begint officieel bij 5,7 liter per 100 kilometer voor de TCe.

Scherpe prijs

De Bi-Fuel heeft daarentegen weer een actieradius van 1000 kilometer dankzij zijn twee tanks met een inhoud van respectievelijk 50 liter benzine en 40 liter LPG. Een handgeschakelde zesbak is standaard, over een automaat wordt niet gerept. Wel is vanaf volgend jaar is ook een versie met hybride-aandrijving leverbaar. De Jogger kan een (geremde) aanhanger van maximaal 1200 kilo kilo trekken.

Volledig scherm Dacia Jogger. © Dacia

De Jogger is leverbaar met vijf of zeven zitplaatsen vanaf 19.150 euro. Dan krijg je de TCe100 Bi-Fuel in de uitvoering Essential met vijf zitplaatsen. De benzineversie zonder lpg-installatie is te koop vanaf 19.650 euro. De private leasetarieven beginnen bij 349 euro per maand. De nieuwe Dacia arriveert eind maart bij de Nederlandse dealers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.