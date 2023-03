Die zwarte bolletjes op je autoruit zijn er niet omdat het mooi is, ze zijn noodzakelijk

Mijn Allessie Martijn kocht stiekem een Mustang voor zijn bruiloft

De vrouw van Martijn Spruijt (44) was ervan overtuigd dat hij haar op hun trouwdag op zou halen in een Toyota Celica. In het geniep verruilde hij die auto voor haar droomwagen: een knalrode Ford Mustang uit 1966. Een verrassing waar ze negen jaar later nog steeds plezier van hebben.