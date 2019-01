Diefstal van hybride-auto's bijna verdubbeld

Hoewel het aantal autodiefstallen in Nederland vorig jaar met 12,1 procent is gedaald, blijkt de diefstal van hybride auto's toegenomen te zijn met ruim 95 procent. De benzine-hybrides Toyota RAV4 en C-HR blijken het meest gewild bij autodieven. Er werden vorig jaar in totaal 360 hybride voertuigen gestolen, tegenover 184 in 2017.

Het is al langer bekend dat de gestolen hybride-SUV's van Toyota meestal linea recta naar Afrika gaan. Door hun formaat en doordat ze hoog op de wielen staan zijn het ideale auto’s voor in de woestijn. Bovendien kent iedereen in Afrika het merk Toyota en staat het - ook daar - als een zeer betrouwbaar merk bekend.

Uit de jongste cijfers over autodiefstal is ook een opmerkelijke stijging te zijn bij jonge personenauto’s van slechts een jaar oud. Diefstal daarvan is met 33 procent toegenomen. In totaal werden vorig jaar 7.261 personenauto's gestolen tegenover 8.257 in 2017. De Audi A1 is bij de niet-hybride voertuigen het meest favoriet. Bij de lichte bedrijfswagens worden de Mercedes Benz Sprinter en de Vito het meest gestolen: 532 stuks, een forse stijging van 21 procent ten opzichte van 2017.

De kans op het terugvinden van een gestolen voertuig is het grootst in de eerste week na diefstal, namelijk 57 procent. Na een maand is dit nog maar 20 procent. Het aantal personenauto’s dat werd teruggevonden is vorig jaar licht gestegen van 40 naar 40,9 procent. Bij motorfietsen is de kans op terugvinden gestegen van 17,2 naar 21,5 procent.

