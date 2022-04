Dieven strippen complete voorkant van Peugeot: ‘Zet je auto altijd met neus in het zicht’

Nederlan­der vlucht voor Belgische politiecon­tro­le en ramt voertuig tijdens spookrij­den: ‘Drugs in auto’

De Antwerpse Ring is zaterdagmiddag een tijdlang afgesloten geweest nadat een Nederlandse spookrijder een frontale botsing had veroorzaakt. De veroorzaker was ervandoor gegaan bij een politiecontrole op de A12, vlak over de Nederlands-Belgische grens. Volgens het Openbaar Ministerie in Antwerpen werden in zijn auto drugs gevonden. De man werd meegenomen voor verhoor, meldt Het Laatste Nieuws.

